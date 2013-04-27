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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Фулхэм
Эвертон - Фулхэм: обзор матча 27 апреля 2013
Эвертон
27.04.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
16'
С. Пиенаар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Фулхэм
90'
+4
Желтая карточка
С. Манолев
Желтая карточка
Л. Осман
87'
78'
Замена
У. Родальега
️️️️
Г. Карагунис
71'
Желтая карточка
У. Эмануэльсон
Замена
Р. Баркли
️️️️
Н. Елавич
67'
56'
Замена
Д. Дафф
️️️️
К. Ричардсон
30'
Желтая карточка
Э. Эно
30'
Замена
М. Петрич
️️️️
Д. Бербатов
ГОЛ! 1:0!
С. Пиенаар
Пас отдал
Ш. Коулмен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
21
Леон Осман
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Эйонг Эно
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
33
Младен Петрич
ЦФ
4-3-3
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
20
Пиенаар
25
Феллайни
21
Осман
87
Миральяс
18
Елавич
28
Аничебе
4-4-2
32
Шварцер
11
Манолев
4
Хангеланд
14
Сендерос
15
Ричардсон
21
Эно
20
Качаниклич
14
Карагунис
18
Эмануэльсон
10
Бербатов
22
Руис
18
Елавич
6
Баркли
6
Баркли
18
Елавич
15
Ричардсон
16
Дафф
16
Дафф
15
Ричардсон
14
Карагунис
23
Родальега
23
Родальега
14
Карагунис
10
Бербатов
33
Петрич
33
Петрич
10
Бербатов
Остались в запасе
Эвертон
Фулхэм
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
11
Керим Фрей
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Фулхэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Гудисон Парк
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