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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Фулхэм
Эвертон - Фулхэм: обзор матча 15 апреля 2023
Эвертон
15.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 3
Завершен
Фулхэм
35'
Д. Макнил
22'
Х. Рид
51'
Х. Уилсон
68'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Фулхэм
90'
+6
Желтая карточка
Б. Лено
90'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Д. Джеймс
85'
Замена
С. Лукич
️️️️
Х. Рид
81'
Желтая карточка
Т. Адарабиойо
Желтая карточка
В. Миколенко
80'
79'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
А. Перейра
79'
Замена
Б. Рид
️️️️
Виллиан
Замена
Э. Симмс
️️️️
Н. Мопе
74'
Желтая карточка
Д. Грей
70'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
И. Гуйе
69'
68'
ГОЛ! 1:3!
Д. Джеймс
Замена
Н. Паттерсон
️️️️
Б. Годфри
58'
51'
ГОЛ! 1:2!
Х. Уилсон
Пас отдал
Виллиан
ГОЛ! 1:1!
Д. Макнил
Пас отдал
Д. Гарнер
35'
Желтая карточка
И. Гуйе
27'
22'
ГОЛ! 0:1!
Х. Рид
Пас отдал
Д. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
37
Джеймс Гарнер
ОП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
36
Жоау Палинья
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
26
Ише Самуэльс-Смит
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
22
Том Дэвис
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
5
Кин
6
Тарковски
4
Годфри
5
Гуйе
37
Гарнер
10
Грей
11
Макнил
17
Ивоби
11
Мопе
4-1-1-3-1
1
Лено
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
36
Палинья
6
Рид
10
Уилсон
8
Перейра
10
Виллиан
7
Джеймс
4
Годфри
2
Паттерсон
2
Паттерсон
4
Годфри
5
Гуйе
22
Дэвис
22
Дэвис
5
Гуйе
11
Мопе
9
Симмс
9
Симмс
11
Мопе
6
Рид
23
Лукич
23
Лукич
6
Рид
8
Перейра
10
Кэрни
10
Кэрни
8
Перейра
10
Виллиан
14
Рид
14
Рид
10
Виллиан
7
Джеймс
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Джеймс
Остались в запасе
Эвертон
Фулхэм
31
Асмир Бегович
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
26
Ише Самуэльс-Смит
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Стэнли Миллс
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
26
Ише Самуэльс-Смит
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
17
Стэнли Миллс
ПВ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Эвертон - Фулхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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