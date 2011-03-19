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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Фулхэм
Эвертон - Фулхэм: обзор матча 19 марта 2011
Эвертон
19.03.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Фулхэм
36'
Ш. Коулмен
50'
Л. Саа
62'
К. Демпси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Фулхэм
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
Л. Саа
Травма
Л. Саа
Замена
Э. Гудьонсен
️️️️
Э. Джонсон
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Д. Родуэлл
Замена
Г. Какута
️️️️
Д. Дафф
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Т. Хибберт
ГОЛ! 2:1!
К. Демпси
Пас отдал
Б. Замора
Замена
Б. Замора
️️️️
Д. Этуху
Желтая карточка
Л. Осман
ГОЛ! 2:0!
Л. Саа
Пас отдал
Л. Бэйнс
ГОЛ! 1:0!
Ш. Коулмен
Пас отдал
Л. Осман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
21
Леон Осман
ЛП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
23
Шеймус Коулмен
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
30
Карлос Сальсидо
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
8
Мусса Дембеле
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
25
Бобби Замора
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
19
Ягиелка
25
Дистен
2
Хибберт
21
Осман
18
Невилл
6
Родуэлл
23
Коулмен
17
Кэхилл
28
Саа
4-4-2
32
Шварцер
22
Бэйрд
4
Хангеланд
3
Хьюз
30
Сальсидо
16
Дафф
20
Этуху
13
Мерфи
2
Демпси
17
Джонсон
8
Дембеле
17
Кэхилл
5
Хейтинга
5
Хейтинга
17
Кэхилл
6
Родуэлл
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
6
Родуэлл
28
Саа
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
28
Саа
16
Дафф
5
Какута
5
Какута
16
Дафф
17
Джонсон
22
Гудьонсен
22
Гудьонсен
17
Джонсон
20
Этуху
25
Замора
25
Замора
20
Этуху
Остались в запасе
Эвертон
Фулхэм
82
Ян Муха
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
8
Джозе Бакстер
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
12
Стефен Келли
ПЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт" 20:05 (прямая) "Россия 2" 20:25 (прямая)
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