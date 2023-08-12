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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Фулхэм
Эвертон - Фулхэм: обзор матча 12 августа 2023
Эвертон
12.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Фулхэм
73'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Фулхэм
87'
Желтая карточка
К. Тете
Замена
Л. Доббин
️️️️
Д. Гарнер
83'
73'
ГОЛ! 0:1!
Б. Рид
Пас отдал
А. Перейра
Замена
А. Данжума
️️️️
Н. Мопе
72'
58'
Замена
А. Перейра
️️️️
Т. Кэрни
58'
Замена
А. Митрович
️️️️
Р. Хименес
46'
Замена
Б. Рид
️️️️
Виллиан
30'
Желтая карточка
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Фулхэм
1
Бернд Лено
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Харрисон Рид
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
24
Мэтт Дибли-Диас
ЦП
14
Бобби Рид
АП
8
Андреас Перейра
АП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
4-3-1-1-1
1
Пикфорд
15
Янг
6
Тарковски
5
Кин
2
Паттерсон
37
Гарнер
5
Гуйе
24
Онана
6
Дукуре
17
Ивоби
11
Мопе
4-3-2-1
1
Лено
2
Тете
6
Диоп
3
Рим
33
Робинсон
6
Рид
23
Лукич
10
Кэрни
10
Уилсон
10
Виллиан
9
Хименес
11
Мопе
7
Данжума
7
Данжума
11
Мопе
37
Гарнер
11
Доббин
11
Доббин
37
Гарнер
10
Виллиан
14
Рид
14
Рид
10
Виллиан
10
Кэрни
8
Перейра
8
Перейра
10
Кэрни
9
Хименес
9
Митрович
9
Митрович
9
Хименес
Остались в запасе
Эвертон
Фулхэм
13
Жоау Виржиния
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Марек Родак
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
24
Мэтт Дибли-Диас
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
24
Мэтт Дибли-Диас
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Эвертон - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
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