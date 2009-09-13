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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Эвертон
Фулхэм - Эвертон: обзор матча 13 сентября 2009
Фулхэм
13.09.2009, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
60'
П. Кончески
81'
Д. Дафф
35'
Т. Кэхилл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Эвертон
Замена
Д. Камара
️️️️
Э. Джонсон
+1
Замена
С. Дэйвис
️️️️
Д. Дафф
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Замена
Я. Айегбени
️️️️
Л. Осман
ГОЛ! 2:1!
Д. Дафф
Замена
М. Феллайни
️️️️
Жо
Замена
Д. Хейтинга
️️️️
Ф. Невилл
Травма
Ф. Невилл
ГОЛ! 1:1!
П. Кончески
ГОЛ! 0:1!
Т. Кэхилл
Пас отдал
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Д. Мерфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
44
Джон Пэйнтсил
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЛП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
(К)
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
17
Энди Джонсон
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
18
Фил Невилл
(К)
ЦП
21
Леон Осман
ПП
21
Жо
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Саймон Дэйвис
ЛП
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Диоманси Камара
ЦФ
15
Эрик Невланд
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Якубу Айегбени
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-4-2
13
Стокдейл
15
Кончески
4
Хангеланд
3
Хьюз
44
Пэйнтсил
2
Демпси
20
Этуху
13
Мерфи
16
Дафф
17
Джонсон
25
Замора
4-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
2
Йобо
25
Дистен
3
Бэйнс
21
Осман
6
Родуэлл
18
Невилл
20
Пиенаар
17
Кэхилл
21
Жо
16
Дафф
29
Дэйвис
29
Дэйвис
16
Дафф
17
Джонсон
15
Камара
15
Камара
17
Джонсон
18
Невилл
5
Хейтинга
5
Хейтинга
18
Невилл
21
Жо
25
Феллайни
25
Феллайни
21
Жо
21
Осман
24
Айегбени
24
Айегбени
21
Осман
Остались в запасе
Фулхэм
Эвертон
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
13
Карло Нэш
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
20
Золтан Гера
АП
15
Эрик Невланд
ЦФ
Остались в запасе
13
Карло Нэш
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Фулхэм - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 19:10 (прямая)
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