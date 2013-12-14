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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Фулхэм
Эвертон - Фулхэм: обзор матча 14 декабря 2013
Эвертон
14.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Фулхэм
18'
Л. Осман
73'
Ш. Коулмен
84'
Г. Бэрри
90+1'
К. Миральяс
67'
Д. Бербатов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Фулхэм
ГОЛ! 4:1!
К. Миральяс
Пас отдал
Л. Осман
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ф. Сендерос
Замена
Д. Стоунз
️️️️
С. Пиенаар
88'
84'
Замена
Д. Дафф
️️️️
А. Дежага
ГОЛ! 3:1!
Г. Бэрри
Пас отдал
Р. Лукаку
84'
78'
Замена
Д. Бент
️️️️
Г. Карагунис
Желтая карточка
С. Пиенаар
75'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Коулмен
73'
70'
Желтая карточка
А. Дежага
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Бербатов
Замена
К. Миральяс
️️️️
Ж. Деулофеу
64'
59'
Замена
П. Касами
️️️️
А. Качаниклич
ГОЛ! 1:0!
Л. Осман
Пас отдал
С. Пиенаар
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
22
Брайан Руис
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
16
Овьедо
19
Ягиелка
25
Дистен
23
Коулмен
20
Пиенаар
6
Баркли
18
Бэрри
21
Осман
10
Деулофеу
9
Лукаку
4-5-1
1
Стекеленбург
27
Ритер
14
Сендерос
3
Хьюз
6
Риисе
21
Дежага
8
Паркер
14
Сидуэлл
20
Качаниклич
14
Карагунис
10
Бербатов
20
Пиенаар
6
Стоунз
6
Стоунз
20
Пиенаар
10
Деулофеу
87
Миральяс
87
Миральяс
10
Деулофеу
20
Качаниклич
23
Касами
23
Касами
20
Качаниклич
21
Дежага
16
Дафф
16
Дафф
21
Дежага
14
Карагунис
10
Бент
10
Бент
14
Карагунис
Остались в запасе
Эвертон
Фулхэм
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
22
Брайан Руис
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
22
Брайан Руис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Эвертон - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Гудисон Парк
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