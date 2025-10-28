29 октября на стадионе «Ренато Далль’Ара» пройдет матч 9-го тура Серии А, в котором «Болонья» примет «Торино». Команды находятся в разной форме, но обе демонстрируют стабильную игру в последних турах, а их очная встреча обещает стать одной из самых плотных в туре.

«Болонья»

Хозяева проводят уверенный старт сезона, располагаясь в верхней части таблицы. После 8 туров у команды 14 очков и отличная серия без поражений – 5 матчей подряд. В последних турах «Болонья» демонстрирует эффективную игру в атаке, забивая в каждом матче. Команда побеждала «Кальяри» (2:0) и «Пизу» (4:0), а также в Лиге Европы справилась с «ФКСБ». Преимущество клуба – сбалансированность и уверенная оборона: всего 4 пропущенных гола за 5 последних встреч. «Болонья» грамотно строит игру через контроль мяча и действует дисциплинированно при переходе из обороны в атаку.

«Торино»

Гости тоже прибавили по ходу сезона и идут на 12-й позиции, имея 11 очков. Команда не проигрывает три тура подряд, при этом стабильно забивает – в четырeх матчах кряду. Победы над «Дженоа» (2:1) и «Наполи» (1:0) показали, что «Торино» способен навязать борьбу даже топам Серии А. При этом в обороне остаются проблемы: 6 пропущенных голов за 5 матчей. Основная ставка делается на активную игру в центре поля и высокий прессинг, который может осложнить жизнь хозяевам. Однако на выезде «Торино» действует осторожнее, предпочитая контратакующий стиль.

Факты о командах

«Болонья»

Не проигрывает в 6 матчах подряд

В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 последних матчах

Победы в 3 из 4 последних игр

«Торино»

Не проигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 матчах подряд

Победа над «Наполи» и «Дженоа» в последних турах

Прогноз на матч «Болонья» – «Торино»

Обе команды сейчас в неплохой форме, но именно «Болонья» выглядит более сбалансированной и надeжной. Коллектив показывает зрелый футбол, уверенно играет дома и редко позволяет сопернику создавать моменты. «Торино» же действует смело в атаке, однако уязвим в обороне, особенно при стандартах и быстрой смене фазы игры. Учитывая домашний фактор и стабильность «Болоньи», хозяева имеют больше шансов на победу, но матч обещает быть результативным: обе команды склонны к активной игре впереди.

Рекомендованные ставки