«Болонья» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.77

28 октября 2025 9:38
Болонья - Торино
29 окт. 2025, среда 22:45 | Италия. Серия А, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.77
Победа «Болоньи»
Сделать ставку

29 октября на стадионе «Ренато Далль’Ара» пройдет матч 9-го тура Серии А, в котором «Болонья» примет «Торино». Команды находятся в разной форме, но обе демонстрируют стабильную игру в последних турах, а их очная встреча обещает стать одной из самых плотных в туре.

«Болонья»

Хозяева проводят уверенный старт сезона, располагаясь в верхней части таблицы. После 8 туров у команды 14 очков и отличная серия без поражений – 5 матчей подряд. В последних турах «Болонья» демонстрирует эффективную игру в атаке, забивая в каждом матче. Команда побеждала «Кальяри» (2:0) и «Пизу» (4:0), а также в Лиге Европы справилась с «ФКСБ». Преимущество клуба – сбалансированность и уверенная оборона: всего 4 пропущенных гола за 5 последних встреч. «Болонья» грамотно строит игру через контроль мяча и действует дисциплинированно при переходе из обороны в атаку.

«Торино»

Гости тоже прибавили по ходу сезона и идут на 12-й позиции, имея 11 очков. Команда не проигрывает три тура подряд, при этом стабильно забивает – в четырeх матчах кряду. Победы над «Дженоа» (2:1) и «Наполи» (1:0) показали, что «Торино» способен навязать борьбу даже топам Серии А. При этом в обороне остаются проблемы: 6 пропущенных голов за 5 матчей. Основная ставка делается на активную игру в центре поля и высокий прессинг, который может осложнить жизнь хозяевам. Однако на выезде «Торино» действует осторожнее, предпочитая контратакующий стиль.

Факты о командах

«Болонья»

  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • В среднем: 2.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Победы в 3 из 4 последних игр

«Торино»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Победа над «Наполи» и «Дженоа» в последних турах

Личные встречи
31% (8)
35% (9)
35% (9)
33
Забитых мячей
35
1.27
В среднем за матч
1.35
5:2
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
3 : 2
14.02.2025
Торино
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
0 : 2
21.12.2024
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
0 : 0
03.05.2024
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
2 : 0
27.11.2023
Торино
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 0
06.03.2023
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
2 : 1
06.11.2022
Торино
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
0 : 0
06.03.2022
Торино
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
2 : 1
12.12.2021
Болонья
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1 : 1
21.04.2021
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
1 : 1
20.12.2020
Болонья
Италия. Серия А, 38 тур
Болонья
1 : 1
02.08.2020
Торино
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
1 : 0
12.01.2020
Болонья
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
2 : 3
16.03.2019
Болонья
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
2 : 2
21.10.2018
Торино
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
3 : 0
06.01.2018
Болонья
Италия. Серия А, 1 тур
Болонья
1 : 1
20.08.2017
Торино
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
2 : 0
22.01.2017
Торино
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
5 : 1
28.08.2016
Болонья
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
0 : 1
16.04.2016
Торино
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2 : 0
28.11.2015
Болонья
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 2
09.02.2014
Болонья
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 2
22.09.2013
Торино
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
2 : 2
06.04.2013
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Торино
1 : 0
11.11.2012
Болонья
Италия. Серия А, 35 тур
Торино
1 : 1
10.05.2009
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
5 : 2
13.12.2008
Торино
Показать все

Прогноз на матч «Болонья» – «Торино»

Обе команды сейчас в неплохой форме, но именно «Болонья» выглядит более сбалансированной и надeжной. Коллектив показывает зрелый футбол, уверенно играет дома и редко позволяет сопернику создавать моменты. «Торино» же действует смело в атаке, однако уязвим в обороне, особенно при стандартах и быстрой смене фазы игры. Учитывая домашний фактор и стабильность «Болоньи», хозяева имеют больше шансов на победу, но матч обещает быть результативным: обе команды склонны к активной игре впереди.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Болоньи» – коэффициент 1.77
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

1.77
Победа «Болоньи»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Торино Болонья
  • Читайте нас: 