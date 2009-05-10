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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Болонья
Торино - Болонья: обзор матча 10 мая 2009
Торино
10.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Болонья
37'
А. Розина (П)
86'
М. Ди Вайо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Болонья
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ди Вайо
Желтая карточка
А. Кальдерони
Замена
А. Стефано Диана
️️️️
С. Бароне
Замена
А. Гасбаррони
️️️️
А. Розина
Желтая карточка
С. Вольпи
Желтая карточка
Р. Бьянки
Желтая карточка
М. Кастеллини
Замена
П. Освальдо
️️️️
Г. Мудингай
Замена
Т. Вайлатти
️️️️
Р. Стеллоне
Желтая карточка
Д. Маркини
Замена
Д. Маркини
️️️️
Д. Коэльо
Желтая карточка
Г. Мудингай
Желтая карточка
Р. Стеллоне
Желтая карточка
К. Аморозо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Розина
Желтая карточка
Т. Вайлатти
13'
Замена
К. Аморозо
️️️️
Ф. Казарини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
21
Иван Франческини
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
0
Марсело Кастеллини
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
6
Диего Коэльо
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Торино
31
Альберто Фонтана
ВР
28
Томмасо Вайлатти
ЦЗ
14
Франческо Пратали
ЦЗ
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
18
Андреа Гасбаррони
ЦП
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
5
Давиде Маркини
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Кристиан Аморозо
ЦФ
0
Массимо Мараццина
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
3-2-3-2
27
Кальдерони
26
Пизано
14
Натали
21
Франческини
33
Рубин
32
Коломбо
21
Джемаили
6
Бароне
27
Розина
9
Бьянки
77
Стеллоне
3-5-1
40
Яннарилли
19
Терци
18
Морас
0
Кастеллини
80
Валиани
6
Коэльо
0
Вольпи
16
Мудингай
5
Казарини
9
Ди Вайо
27
Розина
18
Гасбаррони
18
Гасбаррони
27
Розина
77
Стеллоне
28
Вайлатти
28
Вайлатти
77
Стеллоне
6
Бароне
19
Диана
19
Диана
6
Бароне
6
Коэльо
5
Маркини
5
Маркини
6
Коэльо
5
Казарини
0
Аморозо
0
Аморозо
5
Казарини
16
Мудингай
10
Освальдо
10
Освальдо
16
Мудингай
Остались в запасе
Торино
Болонья
31
Альберто Фонтана
ВР
14
Франческо Пратали
ЦЗ
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
13
Роберто Коломбо
ВР
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Арригони
Остались в запасе
31
Альберто Фонтана
ВР
14
Франческо Пратали
ЦЗ
16
Клаудио Ривальта
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Главный тренер
Даниэле Арригони
Статистика матча Торино - Болонья
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Стадио Олимпико
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