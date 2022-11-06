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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Торино
Болонья - Торино: обзор матча 06 ноября 2022
Болонья
06.11.2022, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Торино
64'
Р. Орсолини
73'
С. Пош
26'
С. Лукич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Торино
Желтая карточка
Л. Скорупски
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
М. Войвода
Замена
Й. Схаутен
️️️️
Н. Домингес
87'
85'
Желтая карточка
С. Риччи
81'
Замена
Д. Сек
️️️️
У. Синго
81'
Замена
Р. Родригес
️️️️
А. Буонджорно
Желтая карточка
Э. Вигнато
77'
73'
Желтая карточка
В. Милинкович-Савич
ГОЛ! 2:1!
С. Пош
Пас отдал
Р. Сориано
73'
66'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Н. Влашич
66'
Замена
М. Войвода
️️️️
В. Лазаро
ГОЛ! 1:1!
Р. Орсолини
Пас отдал
Э. Вигнато
64'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
М. Эбишер
58'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Л. Фергюсон
58'
Замена
Х. Ликояннис
️️️️
А. Камбьясо
46'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Барроу
46'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Лукич
Желтая карточка
Д. Лукуми
24'
4'
Замена
Я. Карамо
️️️️
П. Пеллегри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
4-1-3-2
1
Скорупски
20
Камбьясо
5
Сумаоро
26
Лукуми
4
Пош
17
Медель
20
Эбишер
8
Домингес
19
Фергюсон
7
Арнаутович
99
Барроу
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
26
Джиджи
4
Схюрс
4
Буонджорно
19
Лазаро
90
Синго
23
Лукич
21
Риччи
59
Миранчук
45
Влашич
9
Пеллегри
20
Камбьясо
22
Ликояннис
22
Ликояннис
20
Камбьясо
8
Домингес
22
Схаутен
22
Схаутен
8
Домингес
19
Фергюсон
21
Сориано
21
Сориано
19
Фергюсон
99
Барроу
25
Вигнато
25
Вигнато
99
Барроу
20
Эбишер
7
Орсолини
7
Орсолини
20
Эбишер
4
Буонджорно
15
Родригес
15
Родригес
4
Буонджорно
19
Лазаро
23
Войвода
23
Войвода
19
Лазаро
9
Пеллегри
14
Карамо
14
Карамо
9
Пеллегри
45
Влашич
28
Радоньич
28
Радоньич
45
Влашич
90
Синго
19
Сек
19
Сек
90
Синго
Остались в запасе
Болонья
Торино
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
99
Этрит Бериша
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
4
Хоакин Соса
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
6
Никола Моро
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Болонья - Торино
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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