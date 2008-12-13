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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Торино
Болонья - Торино: обзор матча 13 декабря 2008
Болонья
13.12.2008, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
5 : 2
Завершен
Торино
48'
Ф. Пратали (АГ)
55'
М. Ди Вайо
63'
М. Ди Вайо
68'
М. Берначчи (П)
79'
М. Ди Вайо (П)
7'
С. Бароне
54'
М. Бритос (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Торино
Замена
Д. Бомбардини
️️️️
С. Ланна
ГОЛ с пенальти! 5:2!
М. Ди Вайо
Красная карточка
Ф. Пратали
Замена
Р. Стеллоне
️️️️
Р. Бьянки
Желтая карточка
М. Серени
ГОЛ с пенальти! 4:2!
М. Берначчи
ГОЛ! 3:2!
М. Ди Вайо
Замена
М. Рубин
️️️️
А. Стефано Диана
ГОЛ! 2:2!
М. Ди Вайо
Замена
️️️️
С. Бароне
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
М. Бритос
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Пратали
Замена
С. Вольпи
️️️️
Д. Коэльо
Желтая карточка
М. Пизано
Желтая карточка
С. Бароне
Желтая карточка
С. Ланна
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Бароне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
40
Энтони Яннарилли
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Диего Коэльо
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
80
Никола Мингаццини
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
0
Массимо Мараццина
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Торино
22
Маттео Серени
ВР
26
Марко Пизано
ЛЗ
14
Франческо Пратали
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
32
Риккардо Коломбо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
19
Аймо Стефано Диана
ЛП
10
Юрген Саумель
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
0
Серджо Вольпи
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
74
Давиде Бомбардини
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
0
Марко Берначчи
ЦФ
Торино
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
22
Марко Ди Лорето
ЛП
6
Симоне Бароне
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
7
Никола Вентола
ЦФ
77
Роберто Стеллоне
ЦФ
4-4-2
40
Яннарилли
0
Ланна
18
Морас
3
Бритос
19
Терци
6
Коэльо
16
Мудингай
80
Мингаццини
80
Валиани
0
Мараццина
9
Ди Вайо
3-2-3-2
22
Серени
32
Коломбо
14
Пратали
14
Натали
20
Абате
26
Пизано
10
Саумель
21
Джемаили
19
Диана
0
Аморузо
9
Бьянки
6
Коэльо
0
Вольпи
0
Вольпи
6
Коэльо
0
Ланна
74
Бомбардини
74
Бомбардини
0
Ланна
19
Диана
33
Рубин
33
Рубин
19
Диана
6
Бароне
6
Бароне
9
Бьянки
77
Стеллоне
77
Стеллоне
9
Бьянки
Остались в запасе
Болонья
Торино
0
Марко Берначчи
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Марко Ди Лорето
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
7
Никола Вентола
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
0
Марко Берначчи
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
0
Апаресидо Родригез Сезар
ПП
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Марко Ди Лорето
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
7
Никола Вентола
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Болонья - Торино
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренато ДальАра
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