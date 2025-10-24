25 октября на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч 10-го тура испанской Ла Лиги, где «Атлетик» примет «Хетафе». Обе команды находятся в середине таблицы и нуждаются в победе, чтобы укрепить позиции. Несмотря на плотность в зоне еврокубков, команды подходят к игре с разной динамикой формы.

«Атлетик»

Баски идут на 8-м месте с 14 очками. В последнем туре команда сыграла вничью с «Эльче» (0:0), продлив серию без поражений до двух матчей. За последние пять игр «Атлетик» забил 6 и пропустил 7 мячей. Горка Гурусета продолжает быть ключевой фигурой атаки, на его счету 3 гола. Коллектив уверенно выступает дома: за последние встречи на «Сан-Мамесе» болельщики регулярно видят активный футбол и большое количество моментов.

«Хетафе»

Команда из пригорода Мадрида занимает 12-е место, имея 11 очков. Последние результаты оставляют желать лучшего – «Хетафе» не выигрывает уже пять туров подряд. В прошлом туре команда уступила «Реалу» (0:1), хотя играла достойно в обороне. За последние пять матчей «синие» забили лишь трижды и пропустили восемь раз. При этом Адриан Лисо – единственный, кто стабильно поддерживает уровень результативности в атаке.

Факты о командах

«Атлетик»

Не проигрывает в 10 последних матчах против «Хетафе»

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 10 из 12 последних матчей

Победа в 4 из 6 последних домашних матчей

«Хетафе»

Не выигрывает в 5 матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 последних матчах

В гостях не выигрывает с начала сезона

Прогноз на матч «Атлетик» – «Хетафе»

«Атлетик» выглядит более собранным и мотивированным на фоне нестабильного «Хетафе». Бильбао регулярно показывает уверенную игру дома и имеет преимущество по качеству атакующих действий. Гости в последние недели заметно сбавили, действуя с акцентом на оборону, но при этом часто допускают позиционные ошибки.Ожидается, что хозяева возьмут инициативу с первых минут и будут контролировать ход встречи. «Хетафе» может рассчитывать на контратаки, но его слабая реализация вряд ли позволит рассчитывать на очки. Вероятен сценарий с минимальной, но уверенной победой басков и невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки