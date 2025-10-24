Введите ваш ник на сайте
«Атлетик» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2025 с коэффициентом 1.95

24 октября 2025 10:29
Атлетик - Хетафе
25 окт. 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Атлетика»
Сделать ставку

25 октября на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч 10-го тура испанской Ла Лиги, где «Атлетик» примет «Хетафе». Обе команды находятся в середине таблицы и нуждаются в победе, чтобы укрепить позиции. Несмотря на плотность в зоне еврокубков, команды подходят к игре с разной динамикой формы.

«Атлетик»

Баски идут на 8-м месте с 14 очками. В последнем туре команда сыграла вничью с «Эльче» (0:0), продлив серию без поражений до двух матчей. За последние пять игр «Атлетик» забил 6 и пропустил 7 мячей. Горка Гурусета продолжает быть ключевой фигурой атаки, на его счету 3 гола. Коллектив уверенно выступает дома: за последние встречи на «Сан-Мамесе» болельщики регулярно видят активный футбол и большое количество моментов.

«Хетафе»

Команда из пригорода Мадрида занимает 12-е место, имея 11 очков. Последние результаты оставляют желать лучшего – «Хетафе» не выигрывает уже пять туров подряд. В прошлом туре команда уступила «Реалу» (0:1), хотя играла достойно в обороне. За последние пять матчей «синие» забили лишь трижды и пропустили восемь раз. При этом Адриан Лисо – единственный, кто стабильно поддерживает уровень результативности в атаке.

Факты о командах

«Атлетик»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах против «Хетафе»
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей
  • Победа в 4 из 6 последних домашних матчей

«Хетафе»

  • Не выигрывает в 5 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В гостях не выигрывает с начала сезона

Личные встречи
32% (11)
47% (16)
21% (7)
42
Забитых мячей
30
1.24
В среднем за матч
0.88
5:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 36 тур
Хетафе
0 : 2
15.05.2025
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
1 : 1
15.08.2024
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
0 : 2
03.05.2024
Атлетик
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
2 : 2
27.09.2023
Хетафе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
0 : 0
01.04.2023
Хетафе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 2
18.10.2022
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1 : 1
18.03.2022
Хетафе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
0 : 0
06.12.2021
Атлетик
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5 : 1
25.01.2021
Хетафе
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
1 : 1
29.11.2020
Атлетик
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
0 : 2
02.02.2020
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 1
24.08.2019
Атлетик
Испания. Примера, 31 тур
Хетафе
1 : 0
07.04.2019
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
1 : 1
25.11.2018
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 2
19.01.2018
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 0
20.08.2017
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 1
30.01.2016
Атлетик
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
3 : 1
13.09.2015
Хетафе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
4 : 0
18.04.2015
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1 : 2
29.11.2014
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1 : 0
23.03.2014
Хетафе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 1
29.10.2013
Атлетик
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1 : 0
16.03.2013
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
1 : 2
28.10.2012
Хетафе
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 0
05.05.2012
Хетафе
Испания. Примера, 18 тур
Хетафе
0 : 0
08.01.2012
Атлетик
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
2 : 2
14.03.2011
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
3 : 0
31.10.2010
Хетафе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
2 : 2
20.03.2010
Хетафе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
2 : 0
25.10.2009
Атлетик
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
1 : 1
22.02.2009
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
0 : 1
28.09.2008
Хетафе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1 : 0
23.03.2008
Хетафе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 0
31.10.2007
Атлетик
Показать все

Прогноз на матч «Атлетик» – «Хетафе»

«Атлетик» выглядит более собранным и мотивированным на фоне нестабильного «Хетафе». Бильбао регулярно показывает уверенную игру дома и имеет преимущество по качеству атакующих действий. Гости в последние недели заметно сбавили, действуя с акцентом на оборону, но при этом часто допускают позиционные ошибки.Ожидается, что хозяева возьмут инициативу с первых минут и будут контролировать ход встречи. «Хетафе» может рассчитывать на контратаки, но его слабая реализация вряд ли позволит рассчитывать на очки. Вероятен сценарий с минимальной, но уверенной победой басков и невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетика» – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.95
Победа «Атлетика»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Хетафе Атлетик
  • Читайте нас: 