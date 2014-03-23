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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 23 марта 2014
Атлетик
23.03.2014, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
40'
М. Сусаета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Хетафе
Желтая карточка
М. Рико
90'
+1
87'
Желтая карточка
Р.
Замена
О. де Маркос
️️️️
М. Сусаета
83'
76'
Желтая карточка
А. Колунга
69'
Замена
Мичел
️️️️
Борха
Замена
Г. Токеро
️️️️
Г. Фернандес
63'
59'
Замена
А. Колунга
️️️️
Р.
46'
Замена
М. Ласен
️️️️
П. Москера
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
К. Гурпеги
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Сусаета
Пас отдал
А. Эррера
40'
38'
Желтая карточка
Ч. Марика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
5
Педро Москера
ЦП
19
Саммир
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Хетафе
25
Жулио Сезар
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
51
Ираола
21
Эррера
8
Итурраспе
17
Рико
14
Сусаета
18
Гурпеги
10
Муньяин
9
Фернандес
4-4-1-1
13
Кодина
20
Валера
3
Рафа
17
Лопес
4
Алексис
5
Москера
19
Саммир
8
Борха
7
Лафита
14
Леон
19
Марика
18
Гурпеги
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
18
Гурпеги
14
Сусаета
18
де Маркос
18
де Маркос
14
Сусаета
9
Фернандес
23
Токеро
23
Токеро
9
Фернандес
8
Борха
8
Мичел
8
Мичел
8
Борха
5
Москера
25
Ласен
25
Ласен
5
Москера
3
Рафа
27
Колунга
27
Колунга
3
Рафа
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Жулио Сезар
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
34
Унаи Альбисуа
ЦЗ
1
Яго Эррерин
ВР
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
Остались в запасе
25
Жулио Сезар
ВР
2
Альваро Арройо
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Атлетик - Хетафе
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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