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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 31 октября 2010
Атлетик
31.10.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
6'
А. Ираола
12'
М. Сан Хосе (П)
83'
И. Габилондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Хетафе
ГОЛ! 3:0!
И. Габилондо
Пас отдал
Д. Лопес
Замена
И. Габилондо
️️️️
И. Муньяин
Замена
Д. Лопес
️️️️
Г. Токеро
Замена
Мику
️️️️
Ману
Желтая карточка
Х. Арисменди
Замена
Х. Арисменди
️️️️
П. Риос
Замена
О. де Маркос
️️️️
М. Сусаета
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
В. Санчес
Желтая карточка
Д. Боатенг
Желтая карточка
П. Пинтос
Желтая карточка
А. Ираола
20'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Сан Хосе
12'
11'
Желтая карточка
Р.
ГОЛ! 1:0!
А. Ираола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
27
Давид Лопес
ПП
21
Йон Велес
ЦФ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Борха
ЦП
20
Мику
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-2-2-2
1
Ирайсос
3
Койкили
12
Сан Хосе
29
Устариц
51
Ираола
18
Гурпеги
14
Сусаета
10
Муньяин
26
Мартинес
23
Токеро
12
Льоренте
4-2-2-2
13
Кодина
87
Пинтос
3
Рафа
6
Диас
5
Маркано
18
Боатенг
4
Санчес
16
Риос
7
Ману
25
Альбин
27
Колунга
14
Сусаета
18
де Маркос
18
де Маркос
14
Сусаета
10
Муньяин
11
Габилондо
11
Габилондо
10
Муньяин
23
Токеро
27
Лопес
27
Лопес
23
Токеро
4
Санчес
22
Каскеро
22
Каскеро
4
Санчес
7
Ману
20
Мику
20
Мику
7
Ману
16
Риос
14
Арисменди
14
Арисменди
16
Риос
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
19
Оскар Устари
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
6
Пабло Орбаис
ОП
21
Йон Велес
ЦФ
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
78
Ибрахим Каш
ПЗ
5
Педро Москера
ЦП
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Атлетик - Хетафе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
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