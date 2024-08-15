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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 15 августа 2024
Атлетик
15.08.2024, четверг, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
27'
О. Сансет
64'
К. Уче
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Хетафе
Желтая карточка
А. Эррера
86'
Замена
И. Леке
️️️️
А. Горосабель
81'
Замена
Д. Вивиан
️️️️
А. Паредес
81'
Желтая карточка
А. Горосабель
73'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
72'
Желтая карточка
У. Гомес
70'
64'
ГОЛ! 1:1!
К. Уче
Пас отдал
Л. Милья
Замена
У. Гомес
️️️️
М. Весга
57'
Замена
А. Эррера
️️️️
Б. Прадос
57'
Желтая карточка
Б. Прадос
55'
46'
Замена
П. Федерико
️️️️
К. Перес
45'
+8
Желтая карточка
К. Уче
40'
Замена
К. Аленья
️️️️
М. Арамбарри
ГОЛ! 1:0!
О. Сансет
Пас отдал
Г. Гурусета
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К)
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
21
Крисантус Уче
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
41
Ойер Гастези
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Адама Бойро
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
21
Андер Эррера
ЦП
18
Микель Хаурегисар
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Хетафе
35
Диего Феррер
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Альберто Риско
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
1
Иржи Летачек
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Падилья
17
Бершиче
4
Паредес
5
Альварес
2
Горосабель
6
Весга
6
Прадос
8
Сансет
7
Беренгер
11
Гурусета
9
Уильямс
3-2-2-1-1
13
Сорья
5
Аберден
2
Джене
15
Альдрете
20
Сола
15
Рико
6
Милья
8
Арамбарри
23
Перес
21
Уче
4
Паредес
3
Вивиан
3
Вивиан
4
Паредес
2
Горосабель
15
Леке
15
Леке
2
Горосабель
6
Прадос
21
Эррера
21
Эррера
6
Прадос
6
Весга
46
Гомес
46
Гомес
6
Весга
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
8
Арамбарри
10
Аленья
10
Аленья
8
Арамбарри
23
Перес
19
Федерико
19
Федерико
23
Перес
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
41
Ойер Гастези
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
18
Адама Бойро
ЦЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
35
Диего Феррер
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Альберто Риско
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
41
Ойер Гастези
ВР
13
Унаи Эгилус
ЦЗ
18
Адама Бойро
ЦЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Остались в запасе
35
Диего Феррер
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
21
Альберто Риско
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетик - Хетафе
4
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
12
Офсайды
2
6
Количество передач
442
194
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
59
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
1
5
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.33
0.82
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
- : -
06.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Малага
3 : 4
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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