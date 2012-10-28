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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 28 октября 2012
Атлетик
28.10.2012, воскресенье, 20:50
Испания. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
90+4'
М. Сан Хосе
12'
Х. Родригес
58'
А. Васкес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Хетафе
ГОЛ! 1:2!
М. Сан Хосе
90'
+4
Желтая карточка
М. Сусаета
86'
83'
Желтая карточка
А. Колунга
81'
Замена
Алексис
️️️️
П. Леон
76'
Замена
А. Колунга
️️️️
А. Васкес
Замена
И. Лопес Бланко
️️️️
И. Муньяин
75'
Желтая карточка
А. Адурис
71'
70'
Замена
А. Лафита
️️️️
Д. Кастро
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
А. Итурраспе
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
А. Васкес
53'
Желтая карточка
Х. Валера
Желтая карточка
Й. Ортенече
50'
Желтая карточка
О. де Маркос
36'
Желтая карточка
И. Муньяин
22'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
К. Гурпеги
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Родригес
Пас отдал
П. Леон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-3-1-2
1
Ирайсос
18
Ортенече
18
де Маркос
45
Аморебиета
51
Ираола
14
Сусаета
8
Итурраспе
18
Гурпеги
10
Муньяин
11
Гомес
20
Адурис
4-3-2-1
13
Мойя
20
Валера
19
Абрахам
3
Рафа
23
Торрес
22
Родригес
25
Торрес
10
Баррада
14
Леон
17
Кастро
9
Васкес
18
Гурпеги
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
18
Гурпеги
10
Муньяин
18
Лопес Бланко
18
Лопес Бланко
10
Муньяин
8
Итурраспе
12
Льоренте
12
Льоренте
8
Итурраспе
14
Леон
4
Алексис
4
Алексис
14
Леон
17
Кастро
7
Лафита
7
Лафита
17
Кастро
9
Васкес
27
Колунга
27
Колунга
9
Васкес
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетик - Хетафе
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сан Мамес
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