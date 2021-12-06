Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетик
Хетафе - Атлетик: обзор матча 06 декабря 2021
Хетафе
06.12.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
Х. Морсильо
88'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
Н. Уильямс
88'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
Замена
Я. Янкто
️️️️
С. Рамирес
87'
83'
Замена
А. Беренгер
️️️️
О. Саррага
83'
Замена
А. Петха
️️️️
О. де Маркос
74'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Х. Мата
️️️️
Э. Унал
73'
Желтая карточка
Д. Джене
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
17
Оливера
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
10
Аленья
19
Рамирес
20
Унал
4-3-1-2
1
Симон
15
Леке
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
6
Саррага
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
10
Уильямс
14
Гарсия
9
Уильямс
19
Рамирес
21
Янкто
21
Янкто
19
Рамирес
20
Унал
17
Мата
17
Мата
20
Унал
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
18
де Маркос
18
Петха
18
Петха
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Уильямс
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Уильямс
6
Саррага
7
Беренгер
7
Беренгер
6
Саррага
Остались в запасе
Хетафе
Атлетик
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Флорентину
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
12
Флорентину
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
10
Икер Муньяин
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Хетафе - Атлетик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Новости команд
Все
Хетафе
Атлетик
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
11:03
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Лига Конференций: шансы «Иберии 1999» и «Хетафе» на победу в матче 4-го тура
11:03
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+