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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Хетафе
Атлетик - Хетафе: обзор матча 27 сентября 2023
Атлетик
27.09.2023, среда, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
2 : 2
Завершен
Хетафе
6'
Ю. Бершиче
62'
И. Уильямс
51'
Г. Альварес
83'
Х. Латаса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Хетафе
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Д. Джене
Желтая карточка
Е. Альварес
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
О. Родригес
Замена
И. Муньяин
️️️️
А. Беренгер
85'
85'
Замена
Х. Мата
️️️️
Н. Максимович
83'
Желтая карточка
Ф. Ангилери
83'
ГОЛ! 2:2!
Х. Латаса
Пас отдал
Х. Анхель Кармона
Замена
Б. Прадос
️️️️
А. Эррера
82'
77'
Замена
Х. Анхель Кармона
️️️️
Х. Иглесиас
77'
Замена
Д. Джене
️️️️
М. Арамбарри
65'
Замена
Х. Латаса
️️️️
К. Аленья
65'
Замена
О. Родригес
️️️️
Ф. Ангилери
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
65'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. Весга
65'
ГОЛ! 2:1!
И. Уильямс
Пас отдал
О. де Маркос
62'
Желтая карточка
Г. Гурусета
58'
51'
ГОЛ! 1:1!
Г. Альварес
Пас отдал
М. Гринвуд
Замена
Е. Альварес
️️️️
А. Паредес
46'
Красная карточка
О. Сансет
45'
+1
6'
Желтая карточка
Д. Суарес
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бершиче
Пас отдал
А. Беренгер
6'
Желтая карточка
А. Паредес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
26
Фабрицио Ангилери
ЛЗ
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Хетафе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
14
Оскар Родригес
АП
9
Хуанми Латаса
ЦФ
30
Джон Финн
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
17
Бершиче
3
Вивиан
4
Паредес
18
де Маркос
6
Весга
21
Эррера
8
Сансет
7
Беренгер
9
Уильямс
11
Гурусета
3-2-3-1-1
13
Сорья
26
Ангилери
22
Дуарте
17
Альварес
2
Иглесиас
15
Рико
10
Аленья
8
Арамбарри
88
Максимович
11
Гринвуд
9
Майорал
4
Паредес
5
Альварес
5
Альварес
4
Паредес
21
Эррера
6
Прадос
6
Прадос
21
Эррера
6
Весга
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Муньяин
7
Беренгер
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
8
Арамбарри
2
Джене
2
Джене
8
Арамбарри
2
Иглесиас
22
Кармона
22
Кармона
2
Иглесиас
26
Ангилери
14
Родригес
14
Родригес
26
Ангилери
10
Аленья
9
Латаса
9
Латаса
10
Аленья
88
Максимович
17
Мата
17
Мата
88
Максимович
Остались в запасе
Атлетик
Хетафе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
30
Джон Финн
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
35
Хорхе Бенито
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
30
Джон Финн
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Атлетик - Хетафе
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
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