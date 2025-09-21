22 сентября на «Арене Львов» состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «Зарю». Хозяева входят в лидирующую группу чемпионата и ведут борьбу за верхние позиции, тогда как луганский клуб старается стабилизировать результаты после нестабильного старта сезона.

«Шахтер»

Команда уверенно идeт в чемпионате и после пяти туров занимает третье место с 11 очками. В последней игре дончане сыграли вничью с «Металлистом 1925» (1:1), прервав победную серию, но продолжают идти без поражений в УПЛ на протяжении десяти матчей. «Шахтер» стабильно забивает – серия насчитывает уже семь туров подряд, что подтверждает силу атаки. Лидер нападения – Кауан Элиаз, забивший пять голов в 12 встречах. При этом защита также выглядит надeжно: всего три пропущенных мяча за пять последних игр, в среднем 0.60 гола за матч.

«Заря»

Луганская команда стартовала с переменным успехом: семь очков и девятое место после пяти туров. В последнем туре «Заря» уступила «Колосу» (1:3), и это поражение снова обнажило проблемы в обороне. Команда пропускает в каждом из последних пяти матчей, при этом допустив 10 голов в этом отрезке. Однако в атаке «Заря» выглядит достойно – 10 мячей в пяти встречах. Лидером остаeтся опытный форвард Филипп Будковский, оформивший пять голов в шести играх. Таким образом, луганчане представляют собой типичную «разбалансированную» команду: опасную впереди и уязвимую сзади.

Факты о командах

«Шахтер»

3-е место, 11 очков после 5 туров

Не проигрывает в 10 матчах подряд

Забивает в 7 матчах подряд

Пропустил всего 3 мяча за последние 5 игр

Средние показатели: 1.40 гола забито, 0.60 пропущено

«Заря»

9-е место, 7 очков после 5 туров

Пропускает в 5 последних играх

10 голов забито и 10 пропущено в последних 5 матчах

Серия из 4 игр подряд с голами

Средние показатели: 2.00 гола забито, 2.00 пропущено

Прогноз на матч «Шахтер» – «Заря»

У хозяев сбалансированная игра, а защита демонстрирует надeжность даже в матчах против серьeзных соперников. «Заря» же компенсирует слабую оборону атакующими действиями, однако против организованной обороны донецкой команды их шансы на результат минимальны. Логично ожидать активного начала от «Шахтера» и минимизации ошибок в обороне. Сценарий с результативным матчем вполне вероятен: обе команды умеют забивать, но у гостей есть риск быстро потерять устойчивость после первых пропущенных голов.

