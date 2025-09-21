Введите ваш ник на сайте
«Шахтер» – «Заря»: прогноз и ставки на матч 22 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

21 сентября 2025 8:06
Шахтер - Заря
22 сент. 2025, понедельник 18:00 | Украина. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Шахтера» с форой (-1)
Сделать ставку

22 сентября на «Арене Львов» состоится матч шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» примет «Зарю». Хозяева входят в лидирующую группу чемпионата и ведут борьбу за верхние позиции, тогда как луганский клуб старается стабилизировать результаты после нестабильного старта сезона.

«Шахтер»

Команда уверенно идeт в чемпионате и после пяти туров занимает третье место с 11 очками. В последней игре дончане сыграли вничью с «Металлистом 1925» (1:1), прервав победную серию, но продолжают идти без поражений в УПЛ на протяжении десяти матчей. «Шахтер» стабильно забивает – серия насчитывает уже семь туров подряд, что подтверждает силу атаки. Лидер нападения – Кауан Элиаз, забивший пять голов в 12 встречах. При этом защита также выглядит надeжно: всего три пропущенных мяча за пять последних игр, в среднем 0.60 гола за матч.

«Заря»

Луганская команда стартовала с переменным успехом: семь очков и девятое место после пяти туров. В последнем туре «Заря» уступила «Колосу» (1:3), и это поражение снова обнажило проблемы в обороне. Команда пропускает в каждом из последних пяти матчей, при этом допустив 10 голов в этом отрезке. Однако в атаке «Заря» выглядит достойно – 10 мячей в пяти встречах. Лидером остаeтся опытный форвард Филипп Будковский, оформивший пять голов в шести играх. Таким образом, луганчане представляют собой типичную «разбалансированную» команду: опасную впереди и уязвимую сзади.

Факты о командах

«Шахтер»

  • 3-е место, 11 очков после 5 туров
  • Не проигрывает в 10 матчах подряд
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Пропустил всего 3 мяча за последние 5 игр
  • Средние показатели: 1.40 гола забито, 0.60 пропущено

«Заря»

  • 9-е место, 7 очков после 5 туров
  • Пропускает в 5 последних играх
  • 10 голов забито и 10 пропущено в последних 5 матчах
  • Серия из 4 игр подряд с голами
  • Средние показатели: 2.00 гола забито, 2.00 пропущено

Личные встречи
78% (35)
11% (5)
11% (5)
110
Забитых мячей
36
2.44
В среднем за матч
0.8
7:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  1:7
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Заря
0 : 0
09.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
3 : 1
10.11.2024
Заря
Украина. Кубок, 1/8 финала
Шахтер
1 : 0
30.10.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Шахтер
2 : 1
22.04.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Заря
1 : 3
18.04.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Заря
0 : 3
24.05.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
2 : 2
13.11.2022
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
6 : 1
15.10.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
0 : 1
28.02.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Заря
2 : 2
20.09.2020
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Шахтер
0 : 0
27.06.2020
Заря
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Заря
1 : 0
15.03.2020
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Заря
1 : 2
14.12.2019
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
4 : 3
14.09.2019
Заря
Украина. Плей-офф, 29 тур
Заря
0 : 1
19.05.2019
Шахтер
Украина. Плей-офф, 24 тур
Шахтер
3 : 0
13.04.2019
Заря
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Заря
0 : 1
16.03.2019
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
1 : 1
07.10.2018
Заря
Украина. Плей-офф, 30 тур
Шахтер
2 : 1
05.05.2018
Заря
Украина. Плей-офф, 25 тур
Заря
0 : 3
01.04.2018
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Заря
2 : 1
10.12.2017
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Шахтер
3 : 1
09.09.2017
Заря
Украина. Плей-офф, 6 тур
Шахтер
3 : 2
06.05.2017
Заря
Украина. Плей-офф, 1 тур
Заря
1 : 2
02.04.2017
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Заря
1 : 2
12.03.2017
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Шахтер
1 : 0
02.10.2016
Заря
Украина. Кубок, Финал
Заря
0 : 2
21.05.2016
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Шахтер
2 : 3
15.05.2016
Заря
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Заря
1 : 7
30.10.2015
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Заря
1 : 4
18.04.2015
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Шахтер
0 : 1
21.09.2014
Заря
Украина. Премьер-Лига, 29 тур
Заря
1 : 3
11.05.2014
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Шахтер
4 : 0
26.10.2013
Заря
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
3 : 0
13.04.2013
Заря
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Заря
0 : 3
15.09.2012
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Заря
1 : 5
16.04.2012
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Шахтер
4 : 1
02.10.2011
Заря
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Заря
1 : 3
20.11.2010
Шахтер
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Шахтер
1 : 0
25.07.2010
Заря
Чемпионат Украины, 21 тур
Заря
0 : 2
20.03.2010
Шахтер
Чемпионат Украины, 6 тур
Шахтер
3 : 1
31.08.2009
Заря
Чемпионат Украины, 28 тур
Заря
0 : 3
16.05.2009
Шахтер
Чемпионат Украины, 13 тур
Шахтер
3 : 1
01.11.2008
Заря
Чемпионат Украины, 18 тур
Заря
1 : 4
22.04.2008
Шахтер
Чемпионат Украины, 3 тур
Шахтер
3 : 0
27.07.2007
Заря
Показать все

Прогноз на матч «Шахтер» – «Заря»

У хозяев сбалансированная игра, а защита демонстрирует надeжность даже в матчах против серьeзных соперников. «Заря» же компенсирует слабую оборону атакующими действиями, однако против организованной обороны донецкой команды их шансы на результат минимальны. Логично ожидать активного начала от «Шахтера» и минимизации ошибок в обороне. Сценарий с результативным матчем вполне вероятен: обе команды умеют забивать, но у гостей есть риск быстро потерять устойчивость после первых пропущенных голов.

Рекомендации

  • Победа «Шахтера» с форой (-1) – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Шахтера» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Заря Шахтер
