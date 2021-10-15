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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Заря
Шахтер - Заря: обзор матча 15 октября 2021
Шахтер
15.10.2021, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
6 : 1
Завершен
Заря
11'
Фернандо
28'
Педриньо
36'
Фернандо
71'
Тете
80'
Д. Сикан
90+2'
Тете
63'
А. Гладкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Заря
ГОЛ! 6:1!
Тете
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Саядманеш
84'
Замена
М. Лунев
️️️️
С. Булеца
ГОЛ! 5:1!
Д. Сикан
Пас отдал
Тете
80'
Замена
Витао
️️️️
Н. Матвиенко
76'
Замена
Д. Сикан
️️️️
А. Патрик
76'
72'
Замена
Кристиан
️️️️
Ш. Захеди
ГОЛ! 4:1!
Тете
Пас отдал
Марлос
71'
Замена
Тете
️️️️
Педриньо
64'
63'
ГОЛ! 3:1!
А. Гладкий
Замена
М. Мудрик
️️️️
Фернандо
46'
Замена
Исмаили
️️️️
Марлон
46'
44'
Замена
Д. Фаворов
️️️️
Е. Назарина
ГОЛ! 3:0!
Фернандо
Пас отдал
Педриньо
36'
ГОЛ! 2:0!
Педриньо
Пас отдал
Фернандо
28'
20'
Замена
М. Имереков
️️️️
В. Вернидуб
13'
Желтая карточка
М. Казаков
ГОЛ! 1:0!
Фернандо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
20
Максим Казаков
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Тете
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
5
Агрон Руфати
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
6
Ахмед Алибеков
ОП
68
Кристиан
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
4-3-2-1
12
Трубин
5
Бондарь
6
Марлон
22
Матвиенко
17
Додо
8
Антонио
8
Майкон
10
Педриньо
10
Патрик
10
Марлос
11
Фернандо
2-1-2-1-4
1
Мацапура
75
Снурницын
15
Вернидуб
40
Квек
20
Казаков
29
Назарина
10
Булеца
7
Захеди
17
Саядманеш
20
Гладкий
28
Громов
6
Марлон
31
Исмаили
31
Исмаили
6
Марлон
22
Матвиенко
44
Витао
44
Витао
22
Матвиенко
11
Фернандо
27
Мудрик
27
Мудрик
11
Фернандо
10
Педриньо
11
Тете
11
Тете
10
Педриньо
10
Патрик
14
Сикан
14
Сикан
10
Патрик
15
Вернидуб
32
Имереков
32
Имереков
15
Вернидуб
29
Назарина
45
Фаворов
45
Фаворов
29
Назарина
7
Захеди
68
Кристиан
68
Кристиан
7
Захеди
10
Булеца
14
Лунев
14
Лунев
10
Булеца
Остались в запасе
Шахтер
Заря
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Манор Соломон
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
6
Ахмед Алибеков
ОП
36
Антон Жилкин
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
22
Ефим Конопля
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Манор Соломон
ЛВ
Остались в запасе
6
Ахмед Алибеков
ОП
36
Антон Жилкин
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Шахтер - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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