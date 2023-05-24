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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Шахтер
Заря - Шахтер: обзор матча 24 мая 2023
Заря
24.05.2023, среда, 17:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
5'
Г. Судаков
59'
А. Бондаренко
83'
К. Келси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - Шахтер
84'
Замена
Н. Джурасек
️️️️
Я. Ракицкий
83'
ГОЛ! 0:3!
К. Келси
Пас отдал
Д. Топалов
80'
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
Замена
П. Полегенько
️️️️
Н. Русин
80'
Замена
М. Смиян
️️️️
Д. Антюх
80'
76'
Замена
Г. Гочолеишвили
️️️️
Е. Конопля
76'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Г. Судаков
76'
Замена
Д. Топалов
️️️️
Д. Крыськив
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Е. Шахов
67'
Замена
А. Хахлев
️️️️
С. Булеца
67'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
В. Бражко
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Бондаренко
Пас отдал
Д. Крыськив
Желтая карточка
В. Бражко
53'
Красная карточка
И. Снурницын
49'
Желтая карточка
Е. Шахов
32'
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Судаков
Пас отдал
А. Зубков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
6
Владимир Бражко
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Заря
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
2
Максим Смиян
АП
11
Денис Почапский
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
30
Невен Джурасек
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Марьян Швед
ПВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Сапутин
17
Вантух
91
Бутко
75
Снурницын
32
Имереков
44
Батагов
6
Бражко
28
Шахов
9
Антюх
10
Булеца
31
Русин
4-1-1-3-1
1
Трубин
22
Конопля
22
Матвиенко
44
Ракицкий
5
Бондарь
27
Степаненко
8
Крыськив
21
Зубков
19
Бондаренко
10
Судаков
14
Сикан
31
Русин
28
Полегенько
28
Полегенько
31
Русин
6
Бражко
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
6
Бражко
10
Булеца
99
Хахлев
99
Хахлев
10
Булеца
28
Шахов
15
Мишнев
15
Мишнев
28
Шахов
9
Антюх
2
Смиян
2
Смиян
9
Антюх
22
Конопля
12
Гочолеишвили
12
Гочолеишвили
22
Конопля
44
Ракицкий
30
Джурасек
30
Джурасек
44
Ракицкий
10
Судаков
29
Назарина
29
Назарина
10
Судаков
8
Крыськив
12
Топалов
12
Топалов
8
Крыськив
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
Остались в запасе
Заря
Шахтер
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
11
Денис Почапский
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Марьян Швед
ПВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
12
Владислав Кучерук
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
11
Денис Почапский
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
9
Марьян Швед
ПВ
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Заря - Шахтер
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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