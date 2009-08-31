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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Заря
Шахтер - Заря: обзор матча 31 августа 2009
Шахтер
31.08.2009, понедельник, 18:00
Чемпионат Украины, 6 тур
3 : 1
Завершен
Заря
29'
М. Левандовски
39'
Жадсон
90'
К. Кравченко
8'
Т. Лазарович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Заря
ГОЛ! 3:1!
К. Кравченко
Замена
С. Колесниченко
️️️️
А. Гаврюшов
Замена
А. Половков
️️️️
В. Милько
Замена
И. Дуляй
️️️️
А. Полянский
Замена
А. Гринченко
️️️️
П. Джихани
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
В. Шевчук
Замена
Д. Агахова
️️️️
А. Гладкий
ГОЛ! 2:1!
Жадсон
ГОЛ! 1:1!
М. Левандовски
ГОЛ! 0:1!
Т. Лазарович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
18
Мариуш Левандовски
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
0
Андрей Гаврюшов
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дудник
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Владимир Езерский
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
44
Игор Дуляй
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
77
Джулиус Агахова
ЦФ
Заря
33
Александр Чурилов
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
31
Тарас Дурай
ЦЗ
0
Александр Половков
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
0
Александр Янченко
ЦП
0
Сергей Колесниченко
ЦП
3-2-2-1-2
12
Худжамов
33
Чижов
2
Полянский
32
Ищенко
13
Шевчук
14
Кобин
18
Левандовски
24
Кравченко
10
Жадсон
20
Гладкий
4
Адриано
4-4-2
99
Шуховцев
0
Гаврюшов
78
Курилов
41
Омоко
21
Меликян
14
Милько
88
Скоба
6
Каменюка
14
Джихани
69
Антонов
27
Лазарович
13
Шевчук
44
Ракицкий
44
Ракицкий
13
Шевчук
2
Полянский
44
Дуляй
44
Дуляй
2
Полянский
20
Гладкий
77
Агахова
77
Агахова
20
Гладкий
0
Гаврюшов
0
Колесниченко
0
Колесниченко
0
Гаврюшов
14
Милько
0
Половков
0
Половков
14
Милько
14
Джихани
29
Гринченко
29
Гринченко
14
Джихани
Остались в запасе
Шахтер
Заря
10
Виллиан
ЛВ
30
Андрей Пятов
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
77
Илсиньо
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
31
Тарас Дурай
ЦЗ
0
Александр Янченко
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
13
Владислав Огиря
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Дудник
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
30
Андрей Пятов
ВР
5
Владимир Езерский
ЦЗ
77
Илсиньо
ПВ
Остались в запасе
31
Тарас Дурай
ЦЗ
0
Александр Янченко
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
13
Владислав Огиря
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Дудник
Статистика матча Шахтер - Заря
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
РСК Олимпийский
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