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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Заря
Шахтер - Заря: обзор матча 13 апреля 2013
Шахтер
13.04.2013, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Заря
81'
С. Кривцов
88'
Г. Мхитарян
90+1'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Заря
ГОЛ! 3:0!
Л. Адриано
Пас отдал
Г. Мхитарян
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Л. Адриано
88'
ГОЛ! 1:0!
С. Кривцов
Пас отдал
Д. Срна
81'
Замена
Тайсон
️️️️
А. Тейшейра
74'
73'
Замена
П. Худзик
️️️️
В. Вернидуб
Желтая карточка
С. Кривцов
68'
64'
Замена
И. Петряк
️️️️
Данило
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
60'
40'
Замена
Д. Липартия
️️️️
И. Галюза
23'
Желтая карточка
В. Вернидуб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
2
Илья Галюза
(К)
ЛП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
35
Александр Грицай
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
10
Янник Боли
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
11
Тайсон
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
7
Павел Худзик
ЛП
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Никита Каменюка
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
4-4-1-1
1
Каниболоцкий
15
Рац
19
Чигринский
27
Кривцов
33
Срна
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
24
Гречишкин
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
4-2-1-1-2
1
Сантини
16
Ярмаш
15
Вернидуб
44
Шунич
29
Белый
35
Грицай
4
Чайковский
2
Галюза
10
Хомченовский
99
Данило
10
Боли
11
Тейшейра
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Тейшейра
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
99
Данило
7
Петряк
7
Петряк
99
Данило
15
Вернидуб
7
Худзик
7
Худзик
15
Вернидуб
2
Галюза
13
Липартия
13
Липартия
2
Галюза
Остались в запасе
Шахтер
Заря
10
Алан Патрик
АП
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
12
Виталий Постранский
ВР
6
Никита Каменюка
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
10
Алан Патрик
АП
30
Андрей Пятов
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
Остались в запасе
12
Виталий Постранский
ВР
6
Никита Каменюка
ЦП
18
Сергей Ференчак
ЦП
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Шахтер - Заря
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Донбасс-Арена
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