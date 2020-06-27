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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Заря
Шахтер - Заря: обзор матча 27 июня 2020
Шахтер
27.06.2020, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа A, 6 тур
0 : 0
Завершен
Заря
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Заря
22
Никола Васили
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Йель Абу Ханна
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
80
Владлен Юрченко
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
30
Богдан Леднев
АП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Витао
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Заря
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
9
Михайло Перович
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
4-1-3-2
30
Пятов
6
Сиприано
22
Матвиенко
27
Кривцов
50
Болбат
8
Антонио
22
Коноплянка
10
Патрик
11
Тете
11
Фернандо
10
Соломон
3-2-3-2
22
Васили
18
Тымчик
4
Ханна
15
Михайличенко
80
Юрченко
10
Кочергин
22
Кабаев
30
Леднев
10
Хомченовский
28
Громов
14
Цыганик
Остались в запасе
Шахтер
Заря
17
Додо
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Витао
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
9
Михайло Перович
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
17
Додо
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
44
Витао
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Остались в запасе
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
47
Дмитрий Поддубный
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
9
Михайло Перович
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Шахтер - Заря
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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