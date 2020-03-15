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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Шахтер
Заря - Шахтер: обзор матча 15 марта 2020
Заря
15.03.2020, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Zauri Makharadze
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
80
Владлен Юрченко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Майкон
ЦП
11
Тайсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Заря
22
Никола Васили
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
28
Артем Громов
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦП
9
Михайло Перович
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-3-3
1
15
Михайличенко
23
Чеберко
15
Вернидуб
18
Тымчик
80
Юрченко
21
Иванисеня
10
Кочергин
10
Хомченовский
30
Леднев
22
Кабаев
4-2-3-1
12
Трубин
17
Додо
22
Матвиенко
5
Хочолава
27
Кривцов
8
Майкон
11
Тайсон
10
Марлос
10
Патрик
22
Коноплянка
18
Мораес
Остались в запасе
Заря
Шахтер
40
Ловро Квек
ОП
22
Никола Васили
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
28
Артем Громов
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦП
9
Михайло Перович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
31
Дентиньо
ЦФ
50
Сергей Болбат
ПЗ
11
Тете
ПВ
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
40
Ловро Квек
ОП
22
Никола Васили
ВР
0
M. Kamenyuka
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
28
Артем Громов
ЦП
14
Андрей Цыганик
ЦП
9
Михайло Перович
ЦФ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
50
Сергей Болбат
ПЗ
11
Тете
ПВ
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Заря - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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