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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Заря
Шахтер - Заря: обзор матча 13 апреля 2019
Шахтер
13.04.2019, суббота, 17:00
Украина. Плей-офф, 24 тур
3 : 0
Завершен
Заря
15'
В. Коваленко (П)
50'
О. Кайоде
90+2'
Майкон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Заря
ГОЛ! 3:0!
Майкон
Пас отдал
Фернандо
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
О. Кайоде
Пас отдал
В. Коваленко
50'
Желтая карточка
С. Кривцов
23'
22'
Желтая карточка
В. Вернидуб
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Коваленко
15'
Начало матча
Статистика матча Шахтер - Заря
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
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Шахтер
Заря
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 17:50
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
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8 ноября
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7 ноября
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8 ноября
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Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
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«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
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Вчера, 17:50
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7 ноября
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Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
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