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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Заря
Шахтер - Заря: обзор матча 13 ноября 2022
Шахтер
13.11.2022, воскресенье, 16:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Заря
13'
А. Бондаренко
64'
В. Бондарь
45+1'
И. Кирюханцев
46'
С. Булеца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Заря
Замена
И. Петряк
️️️️
Т. Степаненко
84'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
С. Кривцов
84'
81'
Замена
А. Алибеков
️️️️
И. Кирюханцев
70'
Замена
Д. Антюх
️️️️
С. Булеца
70'
Замена
И. Снурницын
️️️️
Р. Вантух
ГОЛ! 2:2!
В. Бондарь
Пас отдал
М. Мудрик
64'
Желтая карточка
М. Мудрик
62'
60'
Замена
Н. Русин
️️️️
М. Лунев
Замена
Е. Назарина
️️️️
Д. Крыськив
59'
Замена
Д. Сикан
️️️️
Л. Траоре
59'
46'
ГОЛ! 1:2!
С. Булеца
Пас отдал
И. Кирюханцев
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
И. Кирюханцев
Желтая карточка
Л. Траоре
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Бондаренко
Пас отдал
Л. Траоре
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
44
Арсений Батагов
ОП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
7
Иван Петряк
ЛВ
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
6
Ахмед Алибеков
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
2
Максим Смиян
АП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трубин
15
Михайличенко
5
Бондарь
27
Кривцов
22
Матвиенко
27
Степаненко
8
Крыськив
27
Мудрик
10
Судаков
19
Бондаренко
2
Траоре
3-2-2-2-1
1
Мацапура
70
Кирюханцев
91
Бутко
17
Вантух
6
Бражко
44
Батагов
15
Мишнев
94
Данченко
11
Чурко
10
Булеца
14
Лунев
27
Кривцов
3
Тэйлор
3
Тэйлор
27
Кривцов
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
27
Степаненко
7
Петряк
7
Петряк
27
Степаненко
2
Траоре
14
Сикан
14
Сикан
2
Траоре
17
Вантух
75
Снурницын
75
Снурницын
17
Вантух
70
Кирюханцев
6
Алибеков
6
Алибеков
70
Кирюханцев
10
Булеца
9
Антюх
9
Антюх
10
Булеца
14
Лунев
31
Русин
31
Русин
14
Лунев
Остались в запасе
Шахтер
Заря
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
91
Николай Михайленко
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
2
Максим Смиян
АП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
38
Тимур Пузанков
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
91
Николай Михайленко
ОП
21
Денис Нагнойный
АП
2
Максим Смиян
АП
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Шахтер - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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