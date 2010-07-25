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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Заря
Шахтер - Заря: обзор матча 25 июля 2010
Шахтер
25.07.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Заря
88'
Д. Чигринский
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Заря
Желтая карточка
Д. Коста
ГОЛ! 1:0!
Д. Чигринский
Пас отдал
Д. Коста
Замена
В. Милько
️️️️
М. Билый
Травма
М. Билый
Желтая карточка
И. Шуховцев
Замена
С. Силюк
️️️️
А. Касьян
Замена
Л. Адриано
️️️️
В. Кобин
Желтая карточка
Жадсон
Замена
Жадсон
️️️️
А. Тейшейра
Замена
А. Гладкий
️️️️
М. Морено
Желтая карточка
М. Билый
Красная карточка
А. Кучер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
14
Василий Кобин
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
ПП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
5
Владимир Езерский
(К)
ЦЗ
33
Максим Билый
ЛП
4
Игорь Чайковский
ОП
25
Виталий Виценец
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
27
Тарас Лазарович
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Жадсон
АП
20
Александр Гладкий
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Заря
13
Юрий Мартыщук
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
7
Артем Семененко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
3-2-2-2-1
30
Пятов
50
Кучер
19
Чигринский
44
Ракицкий
14
Кобин
33
Срна
5
Фернандиньо
11
Тейшейра
11
Коста
10
Виллиан
9
Морено
4-1-3-2
99
Шуховцев
2
Полянский
3
Микицей
5
Езерский
55
Ковалев
4
Чайковский
25
Виценец
6
Каменюка
33
Билый
19
Касьян
27
Лазарович
11
Тейшейра
10
Жадсон
10
Жадсон
11
Тейшейра
9
Морено
20
Гладкий
20
Гладкий
9
Морено
14
Кобин
4
Адриано
4
Адриано
14
Кобин
19
Касьян
5
Силюк
5
Силюк
19
Касьян
33
Билый
14
Милько
14
Милько
33
Билый
Остались в запасе
Шахтер
Заря
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
14
Парит Джихани
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
7
Артем Семененко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Остались в запасе
14
Парит Джихани
ЦП
13
Юрий Мартыщук
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
7
Артем Семененко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Анатолий Чанцев
Статистика матча Шахтер - Заря
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Донбасс-Арена
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