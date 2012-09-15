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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Шахтер
Заря - Шахтер: обзор матча 15 сентября 2012
Заря
15.09.2012, суббота, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
41'
А. Тейшейра
61'
Г. Мхитарян
65'
Л. Адриано
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Шахтер
Травма
Д. Липартия
85'
83'
Желтая карточка
В. Шевчук
Замена
И. Родич
️️️️
Данило
68'
67'
Замена
Дентиньо
️️️️
Фернандиньо
65'
ГОЛ! 0:3!
Л. Адриано
Пас отдал
Виллиан
61'
ГОЛ! 0:2!
Г. Мхитарян
59'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Эдуардо
58'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Д. Коста
Замена
С. Ференчак
️️️️
П. Худзик
46'
Замена
Майкон
️️️️
И. Галюза
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Тейшейра
Желтая карточка
А. Грицай
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Виталий Постранский
ВР
2
Илья Галюза
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
12
Никола Игнатьевич
ЦЗ
44
Тони Шунич
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
7
Павел Худзик
ЦП
35
Александр Грицай
ПП
13
Джаба Липартия
ЦФ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
77
Илсиньо
ЛП
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
30
Дмитрий Козаченко
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
18
Сергей Ференчак
ЦП
55
Иван Родич
АП
11
Лаки Идахор
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
31
Дентиньо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
4-1-3-2
12
Постранский
2
Галюза
29
Белый
12
Игнатьевич
44
Шунич
4
Чайковский
6
Каменюка
7
Худзик
35
Грицай
99
Данило
13
Липартия
3-1-2-3-1
30
Пятов
44
Ракицкий
19
Чигринский
13
Шевчук
27
Степаненко
5
Фернандиньо
77
Илсиньо
10
Виллиан
11
Тейшейра
11
Коста
9
Эдуардо
7
Худзик
18
Ференчак
18
Ференчак
7
Худзик
99
Данило
55
Родич
55
Родич
99
Данило
2
Галюза
5
Майкон
5
Майкон
2
Галюза
11
Коста
22
Мхитарян
22
Мхитарян
11
Коста
5
Фернандиньо
31
Дентиньо
31
Дентиньо
5
Фернандиньо
9
Эдуардо
4
Адриано
4
Адриано
9
Эдуардо
Остались в запасе
Заря
Шахтер
30
Дмитрий Козаченко
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
30
Дмитрий Козаченко
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Заря - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Можаровский
(Львов)
Стадион:
Авангард
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