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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Шахтер
Заря - Шахтер: обзор матча 01 апреля 2018
Заря
01.04.2018, воскресенье, 19:30
Украина. Плей-офф, группа A, 25 тур
0 : 3
Завершен
Шахтер
41'
Тайсон
61'
Ф. Феррейра
90+4'
О. Кайоде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Шахтер
90'
+6
Желтая карточка
Д. Хочолава
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
О. Кайоде
Пас отдал
Дентиньо
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Феррейра
Красная карточка
Е. Опанасенко
88'
Желтая карточка
В. Прийма
70'
61'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Б. Бутко
Желтая карточка
В. Чечер
41'
41'
ГОЛ! 0:1!
Тайсон
Пас отдал
Марлос
25'
Желтая карточка
Исмаили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
13
Андрей Лунин
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Игорь Харатин
ОП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Марлос
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Заря
4
Василий Прийма
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
31
Дентиньо
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
4-1-1
13
Лунин
39
Опанасенко
5
Сваток
44
Чечер
20
Караваев
14
Харатин
28
Громов
4-1-1-2
30
Пятов
18
Ордец
91
Бутко
5
Хочолава
31
Исмаили
27
Степаненко
10
Марлос
11
Тайсон
14
Феррейра
Остались в запасе
Заря
Шахтер
4
Василий Прийма
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
4
Василий Прийма
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
30
Никита Шевченко
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Заря - Шахтер
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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