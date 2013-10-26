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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Заря
Шахтер - Заря: обзор матча 26 октября 2013
Шахтер
26.10.2013, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Заря
13'
Т. Степаненко
18'
Бернард
20'
Ф. Феррейра
51'
Ф. Феррейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Заря
Замена
Л. Адриано
️️️️
Эдуардо
62'
Замена
Илсиньо
️️️️
Д. Срна
54'
53'
Замена
И. Петряк
️️️️
Н. Каменюка
ГОЛ! 4:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Бернард
51'
Замена
В. Нем
️️️️
А. Тейшейра
46'
46'
Замена
Я. Боли
️️️️
Данило
Травма
А. Тейшейра
45'
+2
Желтая карточка
Я. Ракицкий
40'
32'
Замена
П. Мягков
️️️️
И. Чайковский
ГОЛ! 3:0!
Ф. Феррейра
Пас отдал
Д. Срна
20'
ГОЛ! 2:0!
Бернард
Пас отдал
Д. Срна
18'
16'
Желтая карточка
Н. Каменюка
ГОЛ! 1:0!
Т. Степаненко
Пас отдал
Бернард
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
7
Фред
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
9
Эдуардо
АП
11
Бернард
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
1
Кршеван Сантини
ВР
45
Артем Гордиенко
ЛЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
35
Александр Грицай
ОП
4
Игорь Чайковский
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
6
Никита Каменюка
(К)
ПП
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
8
Павел Мягков
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
10
Янник Боли
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Каниболоцкий
31
Исмаили
27
Кривцов
44
Ракицкий
33
Срна
27
Степаненко
11
Тейшейра
7
Фред
9
Эдуардо
11
Бернард
14
Феррейра
3-3-2-1-1
1
Сантини
15
Вернидуб
44
Шунич
45
Гордиенко
17
Малышев
35
Грицай
4
Чайковский
6
Каменюка
22
Любенович
10
Хомченовский
99
Данило
33
Срна
77
Илсиньо
77
Илсиньо
33
Срна
9
Эдуардо
4
Адриано
4
Адриано
9
Эдуардо
11
Тейшейра
18
Нем
18
Нем
11
Тейшейра
6
Каменюка
7
Петряк
7
Петряк
6
Каменюка
4
Чайковский
8
Мягков
8
Мягков
4
Чайковский
99
Данило
10
Боли
10
Боли
99
Данило
Остались в запасе
Шахтер
Заря
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
30
Никита Шевченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Шахтер - Заря
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
Донбасс-Арена
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