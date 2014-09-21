Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Заря
Шахтер - Заря: обзор матча 21 сентября 2014
Шахтер
21.09.2014, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Заря
42'
М. Малышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Заря
90'
Желтая карточка
П. Сегбефиа
Желтая карточка
Я. Ракицкий
89'
83'
Замена
Г. Ярмаш
️️️️
Н. Каменюка
67'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Р. Малиновский
66'
Желтая карточка
Ф. Будковский
Замена
Тайсон
️️️️
Бернард
56'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Фред
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Малышев
Желтая карточка
Д. Срна
37'
34'
Желтая карточка
М. Малышев
Замена
Я. Ракицкий
️️️️
С. Кривцов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
12
Никола Игнатьевич
ЛЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
17
Максим Малышев
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
9
Принс Сегбефиа
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
77
Илсиньо
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
Заря
36
Андрей Полтавцев
ВР
3
Михаил Пыско
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Каниболоцкий
13
Шевчук
18
Ордец
27
Кривцов
33
Срна
27
Степаненко
7
Фред
11
Коста
11
Бернард
20
Гладкий
4
Адриано
4-1-4-1
30
Шевченко
20
Караваев
79
Пилявский
15
Вернидуб
12
Игнатьевич
17
Малышев
9
Сегбефиа
17
Малиновский
6
Каменюка
22
Любенович
28
Будковский
27
Кривцов
44
Ракицкий
44
Ракицкий
27
Кривцов
7
Фред
11
Тейшейра
11
Тейшейра
7
Фред
11
Бернард
11
Тайсон
11
Тайсон
11
Бернард
6
Каменюка
16
Ярмаш
16
Ярмаш
6
Каменюка
17
Малиновский
13
Липартия
13
Липартия
17
Малиновский
Остались в запасе
Шахтер
Заря
29
Богдан Сарнавский
ВР
20
Фернандо
ОП
10
Марлос
ПВ
77
Илсиньо
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
3
Михаил Пыско
ЦЗ
36
Андрей Полтавцев
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
20
Фернандо
ОП
10
Марлос
ПВ
77
Илсиньо
ПВ
Остались в запасе
3
Михаил Пыско
ЦЗ
36
Андрей Полтавцев
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
35
Александр Грицай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Шахтер - Заря
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Мосейчук
(Черновцы)
Стадион:
имени Банникова
Новости команд
Все
Шахтер
Заря
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Зари» и «Эпицентра» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Шахтер» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+