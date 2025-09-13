Введите ваш ник на сайте
«Бернли» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.32

13 сентября 2025 9:33
Бернли - Ливерпуль
14 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 4 тур
14 сентября на стадионе «Терф Мур» состоится матч четвeртого тура АПЛ, в котором «Бернли» примет «Ливерпуль». Гости подходят к поединку в статусе лидера чемпионата, тогда как хозяева пока только ищут стабильность. Обе команды отличаются активной игрой в атаке, но имеют и уязвимости в обороне – это обещает результативное противостояние.

«Бернли»

Команда из Ланкашира начала сезон нестабильно. После трeх туров у «Бернли» всего одна победа – над «Сандерлендом», при двух поражениях. В последнем матче против «Манчестер Юнайтед» команда боролась до конца, но уступила 2:3. За три тура подопечные набрали 3 очка и занимают 14 место в таблице. При этом в последних пяти матчах «Бернли» забил шесть голов, а главным оружием в атаке стал Джейдон Энтони – два мяча. Однако оборона остаeтся проблемной – восемь пропущенных голов за пять матчей говорят сами за себя.

«Ливерпуль»

Клуб с «Энфилда» уверенно лидирует в чемпионате: три победы на старте, включая успех в матче с «Арсеналом» (1:0), где команда впервые в сезоне сохранила ворота сухими. До этого были результативные встречи с «Борнмутом» (4:2) и «Ньюкаслом» (3:2). «Ливерпуль» забивает в 19 матчах подряд в Премьер-лиге и остаeтся самой результативной командой чемпионата – 8 голов в трeх играх. Юго Экитике с тремя мячами ведeт за собой атаку, но и оборона не без слабостей: семь пропущенных мячей в пяти последних встречах.

Факты о командах

«Бернли»

  • Победа в 2 из 3 домашних матчей сезона
  • В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Ливерпуль»

  • Победы во всех 3 матчах чемпионата
  • В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Самая результативная атака в лиге – 8 голов за 3 тура
  • Забивает в 19 матчах Премьер-лиги подряд

Личные встречи
11% (2)
11% (2)
78% (14)
11
Забитых мячей
38
0.61
В среднем за матч
2.11
2:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Ливерпуль
3 : 1
10.02.2024
Бернли
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бернли
0 : 2
26.12.2023
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0 : 1
13.02.2022
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
2 : 0
21.08.2021
Бернли
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бернли
0 : 3
19.05.2021
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0 : 1
21.01.2021
Бернли
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
1 : 1
11.07.2020
Бернли
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Бернли
0 : 3
31.08.2019
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Ливерпуль
4 : 2
10.03.2019
Бернли
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Бернли
1 : 3
05.12.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
1 : 2
01.01.2018
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
1 : 1
16.09.2017
Бернли
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
2 : 1
12.03.2017
Бернли
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Бернли
2 : 0
20.08.2016
Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Ливерпуль
2 : 0
04.03.2015
Бернли
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Бернли
0 : 1
26.12.2014
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Бернли
0 : 4
25.04.2010
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль
4 : 0
12.09.2009
Бернли
Показать все

Прогноз на матч «Бернли» – «Ливерпуль»

Форма гостей впечатляет: «Ливерпуль» уверенно лидирует и стабильно реализует моменты. При этом команда часто позволяет сопернику забить – и у «Бернли», играющего дома, есть шансы отличиться. Вероятен открытый матч с минимум двумя голами от гостей. В таких условиях логично ожидать победу «Ливерпуля» и общий «верх» по тоталу.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.32
  • Обе забьют – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 1.5 – коэффициент 1.40

Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Бернли
