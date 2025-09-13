14 сентября на стадионе «Терф Мур» состоится матч четвeртого тура АПЛ, в котором «Бернли» примет «Ливерпуль». Гости подходят к поединку в статусе лидера чемпионата, тогда как хозяева пока только ищут стабильность. Обе команды отличаются активной игрой в атаке, но имеют и уязвимости в обороне – это обещает результативное противостояние.

«Бернли»

Команда из Ланкашира начала сезон нестабильно. После трeх туров у «Бернли» всего одна победа – над «Сандерлендом», при двух поражениях. В последнем матче против «Манчестер Юнайтед» команда боролась до конца, но уступила 2:3. За три тура подопечные набрали 3 очка и занимают 14 место в таблице. При этом в последних пяти матчах «Бернли» забил шесть голов, а главным оружием в атаке стал Джейдон Энтони – два мяча. Однако оборона остаeтся проблемной – восемь пропущенных голов за пять матчей говорят сами за себя.

«Ливерпуль»

Клуб с «Энфилда» уверенно лидирует в чемпионате: три победы на старте, включая успех в матче с «Арсеналом» (1:0), где команда впервые в сезоне сохранила ворота сухими. До этого были результативные встречи с «Борнмутом» (4:2) и «Ньюкаслом» (3:2). «Ливерпуль» забивает в 19 матчах подряд в Премьер-лиге и остаeтся самой результативной командой чемпионата – 8 голов в трeх играх. Юго Экитике с тремя мячами ведeт за собой атаку, но и оборона не без слабостей: семь пропущенных мячей в пяти последних встречах.

Факты о командах

«Бернли»

Победа в 2 из 3 домашних матчей сезона

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Ливерпуль»

Победы во всех 3 матчах чемпионата

В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Самая результативная атака в лиге – 8 голов за 3 тура

Забивает в 19 матчах Премьер-лиги подряд

Прогноз на матч «Бернли» – «Ливерпуль»

Форма гостей впечатляет: «Ливерпуль» уверенно лидирует и стабильно реализует моменты. При этом команда часто позволяет сопернику забить – и у «Бернли», играющего дома, есть шансы отличиться. Вероятен открытый матч с минимум двумя голами от гостей. В таких условиях логично ожидать победу «Ливерпуля» и общий «верх» по тоталу.

Рекомендованные ставки: