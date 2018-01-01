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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ливерпуль
Бернли - Ливерпуль: обзор матча 01 января 2018
Бернли
01.01.2018, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Ливерпуль
87'
Й. Берг Гудмундссон
61'
С. Мане
90+4'
Р. Клаван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ливерпуль
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Р. Клаван
Пас отдал
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:1!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
С. Воукс
87'
61'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
4-5-1
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
29
Хендрик
16
Дефур
4
Корк
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
35
Барнс
4-1-2-2-1
22
Миньоле
2
Александер-Арнольд
24
Клаван
6
Ловрен
2
Гомес
23
Джан
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
10
Лаллана
10
Мане
22
Соланке
Остались в запасе
Бернли
Ливерпуль
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Бернли - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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