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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ливерпуль
Бернли - Ливерпуль: обзор матча 19 мая 2021
Бернли
19.05.2021, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
43'
Р. Фирмино
52'
Н. Филлипс
88'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ливерпуль
90'
+2
Замена
К. Цимикас
️️️️
С. Мане
88'
ГОЛ! 0:3!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Э. Робертсон
87'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Вейналдум
81'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Р. Фирмино
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Корк
76'
52'
ГОЛ! 0:2!
Н. Филлипс
Пас отдал
С. Мане
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Норрис
18
Тэйлор
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Макнил
9
Вуд
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
3
Филлипс
46
Уильямс
3
Робертсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
4
Корк
11
Выдра
11
Выдра
4
Корк
10
Мане
21
Цимикас
21
Цимикас
10
Мане
23
Вейналдум
20
Милнер
20
Милнер
23
Вейналдум
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
Остались в запасе
Бернли
Ливерпуль
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
12
Билли Куметио
ЦЗ
13
Адриан
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Джей Родригес
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Билли Куметио
ЦЗ
13
Адриан
ВР
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бернли - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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