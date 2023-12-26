Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ливерпуль
Бернли - Ливерпуль: обзор матча 26 декабря 2023
Бернли
26.12.2023, вторник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
6'
Д. Нуньес
90'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Ливерпуль
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Д. Браунхилл
90'
+2
Желтая карточка
Д. О'Ши
90'
+1
90'
ГОЛ! 0:2!
Д. Жота
Пас отдал
Л. Диас
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
З. Амдуни
85'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Л. Фостер
85'
84'
Замена
Д. Жота
️️️️
Д. Нуньес
77'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
67'
Замена
Л. Диас
️️️️
Х. Эллиот
67'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
К. Гакпо
66'
Замена
К. Джонс
️️️️
Р. Гравенберх
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
М. Трезор
61'
Желтая карточка
С. Берге
22'
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
К. Гакпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
31
Майк Трезор
АП
9
Лайл Фостер
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
4-1-1-2-2
1
Траффорд
18
Тэйлор
26
О'Ши
5
Байер
2
Витиньо
16
Берге
8
Браунхилл
28
Одобер
31
Трезор
11
Амдуни
9
Фостер
4-1-1-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
2
Гомес
4
Куанса
3
Эндо
8
Гравенберх
10
Салах
10
Эллиот
18
Гакпо
29
Нуньес
8
Браунхилл
21
Рэмзи
21
Рэмзи
8
Браунхилл
31
Трезор
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
31
Трезор
11
Амдуни
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
11
Амдуни
9
Фостер
27
Редмонд
27
Редмонд
9
Фостер
8
Гравенберх
21
Джонс
21
Джонс
8
Гравенберх
18
Гакпо
8
Собослаи
8
Собослаи
18
Гакпо
29
Нуньес
20
Жота
20
Жота
29
Нуньес
10
Эллиот
14
Диас
14
Диас
10
Эллиот
Остались в запасе
Бернли
Ливерпуль
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
1
Куивин Келлехер
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Джош Каллен
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бернли - Ливерпуль
2
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
7
10
Офсайды
1
4
Количество передач
284
655
Сейвы
8
0
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.69
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Ливерпуль
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
25 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
25 ноября
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
24 ноября
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+