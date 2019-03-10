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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Бернли
Ливерпуль - Бернли: обзор матча 10 марта 2019
Ливерпуль
10.03.2019, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 2
Завершен
Бернли
19'
Р. Фирмино
29'
С. Мане
67'
Р. Фирмино
90+3'
С. Мане
6'
Э. Вествуд
90+1'
Й. Берг Гудмундссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бернли
ГОЛ! 4:2!
С. Мане
Пас отдал
Д. Старридж
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
Й. Берг Гудмундссон
Пас отдал
М. Выдра
86'
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
Замена
Д. Старридж
️️️️
Т. Александер-Арнольд
86'
79'
Замена
П. Крауч
️️️️
Д. Хендрик
79'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
К. Вуд
Замена
Н. Кейта
️️️️
А. Лаллана
77'
Желтая карточка
Фабиньо
71'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Д. Вейналдум
69'
ГОЛ! 3:1!
Р. Фирмино
67'
ГОЛ! 2:1!
С. Мане
29'
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
19'
Желтая карточка
Алиссон
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Вествуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
2
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
10
Мане
10
Лаллана
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-1-2
22
Хитон
27
Бардсли
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
29
Хендрик
4
Корк
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
23
Вейналдум
14
Хендерсон
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Лаллана
8
Кейта
8
Кейта
10
Лаллана
2
Александер-Арнольд
15
Старридж
15
Старридж
2
Александер-Арнольд
9
Вуд
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
9
Вуд
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
29
Хендрик
15
Крауч
15
Крауч
29
Хендрик
Остались в запасе
Ливерпуль
Бернли
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ливерпуль - Бернли
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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