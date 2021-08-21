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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Бернли
Ливерпуль - Бернли: обзор матча 21 августа 2021
Ливерпуль
21.08.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
18'
Д. Жота
69'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бернли
Замена
Д. Гомес
️️️️
К. Цимикас
90'
+2
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Жота
81'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Н. Кейта
81'
79'
Замена
Э. Питерс
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
75'
Замена
Д. Родригес
️️️️
К. Вуд
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
69'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
К. Цимикас
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
33
Цимикас
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
14
Хендерсон
8
Кейта
10
Мане
10
Эллиот
10
Салах
20
Жота
4-3-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
4
Корк
8
Браунхилл
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
33
Цимикас
2
Гомес
2
Гомес
33
Цимикас
8
Кейта
6
Алькантара
6
Алькантара
8
Кейта
20
Жота
9
Фирмино
9
Фирмино
20
Жота
7
Гудмундссон
33
Питерс
33
Питерс
7
Гудмундссон
9
Вуд
16
Родригес
16
Родригес
9
Вуд
Остались в запасе
Ливерпуль
Бернли
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
1
Уилл Норрис
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ливерпуль - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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