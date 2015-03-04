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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Бернли
Ливерпуль - Бернли: обзор матча 04 марта 2015
Ливерпуль
04.03.2015, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Бернли
29'
Д. Хендерсон
51'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бернли
90'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Ингс
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Р. Стерлинг
90'
85'
Желтая карточка
Б. Ми
Замена
Г. Джонсон
️️️️
Д. Старридж
83'
Замена
К. Туре
️️️️
А. Морено
73'
66'
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
52'
Замена
Р. Уоллес
️️️️
М. Кайтли
ГОЛ! 2:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Д. Хендерсон
51'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хендерсон
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
49
Джордан Уильямс
ПЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
8
Лазар Маркович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Миньоле
5
Морено
37
Шкртел
6
Ловрен
23
Джан
7
Аллен
14
Хендерсон
19
Стерлинг
10
Лаллана
11
Коутиньо
15
Старридж
4-3-3
22
Хитон
2
Триппьер
15
Ми
5
Кин
5
Шекелл
37
Эрфилд
3
Джонс
28
Кайтли
21
Бойд
35
Барнс
28
Ингс
5
Морено
2
Туре
2
Туре
5
Морено
15
Старридж
8
Джонсон
8
Джонсон
15
Старридж
19
Стерлинг
17
Ламберт
17
Ламберт
19
Стерлинг
28
Кайтли
23
Уоллес
23
Уоллес
28
Кайтли
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
28
Ингс
10
Юткевич
10
Юткевич
28
Ингс
Остались в запасе
Ливерпуль
Бернли
12
Дэнни Уорд
ВР
49
Джордан Уильямс
ПЗ
8
Лазар Маркович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
49
Джордан Уильямс
ПЗ
8
Лазар Маркович
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ливерпуль - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Энфилд Роуд
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