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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Бернли
Ливерпуль - Бернли: обзор матча 16 сентября 2017
Ливерпуль
16.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
30'
М. Салах
27'
С. Эрфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бернли
Желтая карточка
Э. Джан
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Д. Корк
55'
Желтая карточка
Н. Поуп
ГОЛ! 1:1!
М. Салах
Пас отдал
Э. Джан
30'
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Эрфилд
Пас отдал
Р. Брэди
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Бернли
1
Адам Легздиньш
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
24
Крис Лонг
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
4-1-1-2-2
22
Миньоле
3
Робертсон
32
Матип
24
Клаван
2
Александер-Арнольд
23
Джан
20
Милнер
11
Коутиньо
10
Салах
9
Фирмино
15
Старридж
3-5-1-1
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
16
Дефур
3
Уорд
11
Брэди
4
Корк
9
Вуд
Остались в запасе
Ливерпуль
Бернли
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Адам Легздиньш
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
24
Крис Лонг
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
22
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Легздиньш
ВР
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
24
Крис Лонг
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Ливерпуль - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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