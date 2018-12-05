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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ливерпуль
Бернли - Ливерпуль: обзор матча 05 декабря 2018
Бернли
05.12.2018, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Ливерпуль
54'
Д. Корк
62'
Д. Милнер
69'
Р. Фирмино
90+1'
Д. Шакири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ливерпуль
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
Д. Шакири
Пас отдал
М. Салах
Желтая карточка
М. Выдра
86'
Замена
М. Выдра
️️️️
Э. Барнс
83'
Замена
С. Воукс
️️️️
Р. Брэди
71'
Замена
А. Леннон
️️️️
К. Вуд
71'
69'
ГОЛ! 1:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
В. ван Дейк
66'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Д. Ориги
65'
Замена
М. Салах
️️️️
А. Морено
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Милнер
Пас отдал
Д. Ориги
ГОЛ! 1:0!
Д. Корк
54'
23'
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Д. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Джо Харт
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
8
Наби Кейта
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бернли
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
10
Адам Лаллана
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-3-2
1
Харт
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
11
Брэди
4
Корк
7
Гудмундссон
35
Барнс
9
Вуд
4-3-1-2
1
Алиссон
32
Матип
2
Гомес
4
ван Дейк
5
Морено
8
Кейта
14
Хендерсон
20
Милнер
10
Шакири
15
Старридж
27
Ориги
9
Вуд
12
Леннон
12
Леннон
9
Вуд
35
Барнс
11
Выдра
11
Выдра
35
Барнс
11
Брэди
19
Воукс
19
Воукс
11
Брэди
2
Гомес
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
2
Гомес
5
Морено
10
Салах
10
Салах
5
Морено
27
Ориги
9
Фирмино
9
Фирмино
27
Ориги
Остались в запасе
Бернли
Ливерпуль
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
22
Симон Миньоле
ВР
6
Фабиньо
ОП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
6
Фабиньо
ОП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Бернли - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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