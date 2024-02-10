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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Бернли
Ливерпуль - Бернли: обзор матча 10 февраля 2024
Ливерпуль
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Бернли
31'
Д. Жота
52'
Л. Диас
79'
Д. Нуньес
45'
Д. О'Ши
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Бернли
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
90'
+7
Замена
Б. Кларк
️️️️
А. Мак Аллистер
90'
+7
Замена
Д. Макконнелл
️️️️
В. Эндо
90'
+6
86'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
З. Амдуни
Замена
К. Гакпо
️️️️
Л. Диас
82'
81'
Замена
Х. Массенго
️️️️
А. Рэмзи
80'
Замена
Витиньо
️️️️
М. Эстеве
ГОЛ! 3:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Х. Эллиот
79'
Желтая карточка
Д. Нуньес
69'
ГОЛ! 2:1!
Л. Диас
52'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Т. Александер-Арнольд
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. О'Ши
Пас отдал
Д. Браунхилл
Желтая карточка
В. Эндо
33'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
31'
26'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
Желтая карточка
Д. Куанса
19'
14'
Желтая карточка
Д. О'Ши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бернли
1
Джеймс Траффорд
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
8
Джош Браунхилл
(К)
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
11
Зеки Амдуни
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
67
Льюис Кумас
ЦФ
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Келлехер
3
Робертсон
4
Куанса
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
3
Эндо
10
Мак Аллистер
21
Джонс
14
Диас
20
Жота
29
Нуньес
3-1-2-2-2
1
Траффорд
22
Ассиньон
3
Делкруа
26
О'Ши
16
Берге
3
Эстеве
8
Браунхилл
21
Рэмзи
28
Одобер
27
Фофана
11
Амдуни
3
Робертсон
33
Цимикас
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Эндо
53
Макконнелл
53
Макконнелл
3
Эндо
10
Мак Аллистер
8
Кларк
8
Кларк
10
Мак Аллистер
12
Александер-Арнольд
10
Эллиот
10
Эллиот
12
Александер-Арнольд
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
3
Эстеве
2
Витиньо
2
Витиньо
3
Эстеве
21
Рэмзи
4
Массенго
4
Массенго
21
Рэмзи
11
Амдуни
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
11
Амдуни
Остались в запасе
Ливерпуль
Бернли
13
Адриан
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
67
Льюис Кумас
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
93
Фабиан Мрозек
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
67
Льюис Кумас
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ливерпуль - Бернли
3
3
Всего ударов по воротам
25
9
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
13
Офсайды
2
2
Количество передач
648
271
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
65
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
2.76
0.63
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Энфилд Роуд
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