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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Ливерпуль
Бернли - Ливерпуль: обзор матча 31 августа 2019
Бернли
31.08.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
33'
К. Вуд (АГ)
37'
С. Мане
80'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Ливерпуль
85'
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
85'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Р. Фирмино
80'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фирмино
Пас отдал
М. Салах
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
73'
71'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Хендерсон
37'
ГОЛ! 0:2!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
33'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
К. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Бернли
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
15
Ми
6
Тарковски
38
Лоутон
8
Вествуд
4
Корк
12
Леннон
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
4-1-2-2-1
13
Адриан
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
9
Фирмино
10
Шакири
10
Шакири
9
Фирмино
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
Остались в запасе
Бернли
Ливерпуль
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Бернли - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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