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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Бернли
Ливерпуль - Бернли: обзор матча 11 июля 2020
Ливерпуль
11.07.2020, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
34'
Э. Робертсон
69'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бернли
89'
Желтая карточка
Н. Поуп
88'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Вейналдум
81'
Желтая карточка
Д. Гомес
80'
69'
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Д. Тарковски
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
Н. Уильямс
69'
Замена
Н. Кейта
️️️️
К. Джонс
69'
65'
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
65'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Э. Питерс
ГОЛ! 1:0!
Э. Робертсон
Пас отдал
Фабиньо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
44
Мейс Гудридж
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Макс Томсон
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Уильямс
6
Фабиньо
23
Вейналдум
21
Джонс
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-3-1-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
18
Тэйлор
13
Лонг
27
Бардсли
8
Вествуд
33
Питерс
8
Браунхилл
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
3
Уильямс
12
Александер-Арнольд
12
Александер-Арнольд
3
Уильямс
23
Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
21
Джонс
8
Кейта
8
Кейта
21
Джонс
33
Питерс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
33
Питерс
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
Остались в запасе
Ливерпуль
Бернли
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
35
Макс Томсон
ЦФ
44
Мейс Гудридж
ЦП
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ливерпуль - Бернли
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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