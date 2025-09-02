3 сентября в Красноярске на стадионе «Центральный» состоится матч 8 тура Первой лиги России, где «Енисей» примет «Шинник». Обе команды набрали одинаковое количество очков – по 8 – и находятся в середине таблицы. Оба коллектива демонстрируют схожую динамику последних матчей, не проигрывая на протяжении трeх туров, но при этом всe ещe далеки от стабильности.

«Енисей»

Команда из Красноярска понемногу приходит в форму после непростого старта. В последних трeх турах «Енисей» одержал две победы и сыграл вничью, набрав 7 очков из 9 возможных. В этих матчах команда стабильно забивала, продлив серию результативных игр до трeх подряд. Защитные показатели тоже улучшаются: лишь 4 пропущенных мяча в пяти последних встречах. Лучшим бомбардиром остаeтся Ростислав Огиенко с 2 голами в 5 матчах – немного, но по меркам «Енисея» – важный вклад. Команда всe чаще демонстрирует организованную оборону и сдержанный контроль мяча, особенно в домашних играх.

«Шинник»

Ярославцы выровняли положение после трeх поражений в первых турах и теперь идут с тем же количеством очков, что и соперник. В последних трeх матчах «Шинник» набрал 7 очков, забив в каждой из игр. Однако реализация остаeтся проблемой – всего 4 мяча в пяти турах. В обороне команда не блещет: пропущено 5 голов, а по более долгосрочной статистике – «Шинник» допускает минимум один гол в 18 из 20 последних матчей, что говорит о системных проблемах в защите. Артeм Голубев – лучший бомбардир с одним мячом за 5 игр. Это подчeркивает недостаточную остроту в атаке.

Факты о командах

«Енисей»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Победа над «Соколом» и «Черноморцем» с общим счeтом 3:0

В среднем за 5 игр: 1.00 забитого и 0.80 пропущенного гола

Забивает в 3 матчах подряд

Улучшенные показатели в защите

«Шинник»

Не проигрывает в 3 последних турах

В 5 матчах: 4 забитых, 5 пропущенных

Средние показатели: 0.80 забитого и 1.00 пропущенного

Забивает в 3 играх подряд, но нестабилен в обороне

Пропускает в 18 из 20 последних матчей

Прогноз на матч

Матч обещает быть осторожным, с минимальным количеством голевых моментов. Обе команды находятся в равной форме, имеют идентичные очки и аналогичную результативность. «Енисей» немного увереннее действует в обороне и показывает локальный подъeм. Учитывая слабую атаку «Шинника» и прогресс в действиях хозяев, красноярцы выглядят предпочтительнее. Тем не менее, стоит ожидать плотный и «низовой» матч с вероятным преимуществом хозяев за счeт игры на своeм поле.

