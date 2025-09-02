Введите ваш ник на сайте
«Енисей» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 3 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

02 сентября 2025 8:33
Енисей - Шинник
03 сент. 2025, среда 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Енисея» с форой (0)
Сделать ставку

3 сентября в Красноярске на стадионе «Центральный» состоится матч 8 тура Первой лиги России, где «Енисей» примет «Шинник». Обе команды набрали одинаковое количество очков – по 8 – и находятся в середине таблицы. Оба коллектива демонстрируют схожую динамику последних матчей, не проигрывая на протяжении трeх туров, но при этом всe ещe далеки от стабильности.

«Енисей»

Команда из Красноярска понемногу приходит в форму после непростого старта. В последних трeх турах «Енисей» одержал две победы и сыграл вничью, набрав 7 очков из 9 возможных. В этих матчах команда стабильно забивала, продлив серию результативных игр до трeх подряд. Защитные показатели тоже улучшаются: лишь 4 пропущенных мяча в пяти последних встречах. Лучшим бомбардиром остаeтся Ростислав Огиенко с 2 голами в 5 матчах – немного, но по меркам «Енисея» – важный вклад. Команда всe чаще демонстрирует организованную оборону и сдержанный контроль мяча, особенно в домашних играх.

«Шинник»

Ярославцы выровняли положение после трeх поражений в первых турах и теперь идут с тем же количеством очков, что и соперник. В последних трeх матчах «Шинник» набрал 7 очков, забив в каждой из игр. Однако реализация остаeтся проблемой – всего 4 мяча в пяти турах. В обороне команда не блещет: пропущено 5 голов, а по более долгосрочной статистике – «Шинник» допускает минимум один гол в 18 из 20 последних матчей, что говорит о системных проблемах в защите. Артeм Голубев – лучший бомбардир с одним мячом за 5 игр. Это подчeркивает недостаточную остроту в атаке.

Факты о командах

«Енисей»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Победа над «Соколом» и «Черноморцем» с общим счeтом 3:0
  • В среднем за 5 игр: 1.00 забитого и 0.80 пропущенного гола
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Улучшенные показатели в защите

«Шинник»

  • Не проигрывает в 3 последних турах
  • В 5 матчах: 4 забитых, 5 пропущенных
  • Средние показатели: 0.80 забитого и 1.00 пропущенного
  • Забивает в 3 играх подряд, но нестабилен в обороне
  • Пропускает в 18 из 20 последних матчей

Личные встречи
28% (7)
48% (12)
24% (6)
33
Забитых мячей
31
1.32
В среднем за матч
1.24
6:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  6:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Енисей
0 : 0
03.09.2025
Шинник
Россия. Первая лига, 20 тур
Енисей
0 : 0
23.11.2024
Шинник
Россия. Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
06.10.2024
Енисей
Россия. Первая лига, 18 тур
Енисей
3 : 1
12.11.2023
Шинник
Россия. Первая лига, 13 тур
Шинник
1 : 1
07.10.2023
Енисей
Россия. Первая лига, 22 тур
Шинник
2 : 2
12.03.2023
Енисей
Россия. Первая лига, 6 тур
Енисей
2 : 1
21.08.2022
Шинник
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6 : 0
10.03.2021
Шинник
Россия. ФНЛ, 9 тур
Шинник
3 : 0
13.09.2020
Енисей
Россия. ФНЛ, 26 тур
Енисей
1 : 3
09.03.2020
Шинник
Россия. ФНЛ, 8 тур
Шинник
0 : 0
14.08.2019
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Шинник
2 : 2
06.05.2018
Енисей
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
4 : 1
21.10.2017
Шинник
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
4 : 2
10.05.2017
Енисей
Россия. ФНЛ, 18 тур
Енисей
1 : 3
22.10.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
1 : 1
11.04.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 13 тур
Енисей
0 : 0
28.09.2015
Шинник
Россия. ФНЛ, 22 тур
Енисей
2 : 1
14.03.2015
Шинник
Россия. ФНЛ, 6 тур
Шинник
1 : 1
10.08.2014
Енисей
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
0 : 0
23.03.2014
Енисей
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
1 : 1
23.08.2013
Шинник
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0 : 0
25.05.2013
Енисей
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
2 : 1
09.07.2012
Шинник
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
2 : 0
03.10.2011
Енисей
Россия. ФНЛ, 11 тур
Енисей
2 : 1
25.05.2011
Шинник
Показать все

Прогноз на матч

Матч обещает быть осторожным, с минимальным количеством голевых моментов. Обе команды находятся в равной форме, имеют идентичные очки и аналогичную результативность. «Енисей» немного увереннее действует в обороне и показывает локальный подъeм. Учитывая слабую атаку «Шинника» и прогресс в действиях хозяев, красноярцы выглядят предпочтительнее. Тем не менее, стоит ожидать плотный и «низовой» матч с вероятным преимуществом хозяев за счeт игры на своeм поле.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Енисея» с форой (0) – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Шинника» меньше 1 – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

1.90
Победа «Енисея» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. PARI Первая лига Шинник Енисей
