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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Енисей
Шинник - Енисей: обзор матча 12 марта 2023
Шинник
12.03.2023, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
34'
И. Соколов
69'
И. Грузнов
44'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Енисей
83'
Желтая карточка
Я. Ивакин
Замена
А. Чуканов
️️️️
И. Грузнов
83'
77'
Замена
Я. Ивакин
️️️️
А. Кахидзе
77'
Замена
Н. Марков
️️️️
А. Окладников
73'
Желтая карточка
А. Рукас
Замена
А. Галимов
️️️️
И. Соколов
72'
ГОЛ! 2:1!
И. Грузнов
69'
Желтая карточка
И. Грузнов
62'
46'
Замена
А. Канаплин
️️️️
Р. Гыстаров
46'
Замена
И. Савицкий
️️️️
А. Масловский
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Ломакин
ГОЛ! 1:0!
И. Соколов
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
52
Игорь Леонтьев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
10
Расул Гыстаров
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
99
Егор Апушников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
3-4-2-1
95
Вамбольт
28
Семенов
28
Семейкин
19
Осипов
52
Леонтьев
5
Зинков
15
Самойлов
32
Соколов
10
Савинов
32
Кулишев
36
Грузнов
4-2-2-1-1
23
Антипин
2
Кичин
33
Масловский
6
Рукас
13
Бардыбахин
64
Ланин
10
Гыстаров
21
Раздорских
90
Ломакин
19
Глушков
75
Окладников
36
Грузнов
7
Чуканов
7
Чуканов
36
Грузнов
32
Соколов
27
Галимов
27
Галимов
32
Соколов
33
Масловский
47
Савицкий
47
Савицкий
33
Масловский
24
Кахидзе
24
Кахидзе
75
Окладников
13
Марков
13
Марков
75
Окладников
Кахидзе
20
Ивакин
20
Ивакин
Кахидзе
10
Гыстаров
8
Канаплин
8
Канаплин
10
Гыстаров
Остались в запасе
Шинник
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
38
Евгений Ставер
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
99
Егор Апушников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Гаранин
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Остались в запасе
38
Евгений Ставер
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
99
Егор Апушников
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Вадим Гаранин
Статистика матча Шинник - Енисей
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
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