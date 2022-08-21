Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Шинник
Енисей - Шинник: обзор матча 21 августа 2022
Енисей
21.08.2022, воскресенье, 13:00
Россия. Первая лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Шинник
41'
И. Молтенинов
43'
Х. Феррейра
38'
И. Грузнов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Шинник
Замена
А. Канаплин
️️️️
Н. Глушков
85'
66'
Замена
А. Батютин
️️️️
И. Леонтьев
Замена
Е. Воронин
️️️️
А. Арустамян
60'
Замена
А. Саная
️️️️
И. Молтенинов
59'
56'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Д. Самойлов
56'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
И. Грузнов
ГОЛ! 2:1!
Х. Феррейра
Пас отдал
А. Ломакин
43'
42'
Желтая карточка
И. Леонтьев
ГОЛ! 1:1!
И. Молтенинов
Пас отдал
Н. Глушков
41'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Грузнов
Желтая карточка
О. Ланин
35'
25'
Замена
Е. Стешин
️️️️
Е. Осипов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
4
Сергей Шестаков
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
70
Артур Арустамян
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
32
Артем Кулишев
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Александр Канаплин
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Шинник
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Андрей Савинов
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-1-3-1-1
38
Ставер
13
Бардыбахин
33
Феррейра
4
Шестаков
33
Масловский
64
Ланин
90
Ломакин
70
Арустамян
8
Иванов
19
Глушков
84
Молтенинов
4-4-1-1
95
Вамбольт
28
Семенов
17
Покидышев
19
Осипов
29
Хитяев
32
Соколов
52
Леонтьев
15
Самойлов
5
Зинков
32
Кулишев
36
Грузнов
70
Арустамян
37
Воронин
37
Воронин
70
Арустамян
19
Глушков
8
Канаплин
8
Канаплин
19
Глушков
84
Молтенинов
32
Саная
32
Саная
84
Молтенинов
19
Осипов
76
Стешин
76
Стешин
19
Осипов
52
Леонтьев
72
Батютин
72
Батютин
52
Леонтьев
15
Самойлов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
15
Самойлов
36
Грузнов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
36
Грузнов
Остались в запасе
Енисей
Шинник
9
Евгений Песиков
ЛВ
22
Дмитрий Ребров
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
10
Андрей Савинов
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
9
Евгений Песиков
ЛВ
22
Дмитрий Ребров
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Филиппов
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
10
Андрей Савинов
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Енисей - Шинник
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
28.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Анастасия Пустовойтова
(Москва)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Екатерина Курочкина (Малаховка)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Новости команд
Все
Енисей
Шинник
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы КАМАЗа и «Енисея» на победу в матче 19-го тура
24 ноября
Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
23 ноября
1
Тихонов назвал самого талантливого молодого футболиста РПЛ
21 ноября
10
«Енисей» – «Волга»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Енисея» и «Волги» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+