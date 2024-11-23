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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Шинник
Енисей - Шинник: обзор матча 23 ноября 2024
Енисей
23.11.2024, суббота, 10:00
Россия. Первая лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Шинник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Шинник
Замена
Т. Рукас
️️️️
А. Масловский
90'
+1
Желтая карточка
А. Канаплин
90'
90'
Желтая карточка
Д. Вамбольт
78'
Замена
Н. Гбамбле
️️️️
Д. Самойлов
67'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Малахов
67'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
В. Зинков
67'
Замена
Н. Кузьминых
️️️️
З. Федоров
28'
Желтая карточка
Б. Загре
17'
Желтая карточка
Л. Скворцов
7'
Желтая карточка
А. Черный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
19
Денис Тихонов
ЛВ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
97
Артем Малахов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-1-3-3
50
Шамов
33
Масловский
25
Эмерсон
55
Богатырев
90
Ломакин
87
Мазурин
23
Ушатов
19
Тихонов
9
Савельев
43
Гилязетдинов
7
Чуканов
4-1-2-2-1
95
Вамбольт
2
Скворцов
89
Загре
78
Якушевич
27
Черный
38
Алейников
15
Самойлов
5
Зинков
97
Малахов
78
Куль
9
Федоров
33
Масловский
96
Рукас
96
Рукас
33
Масловский
9
Федоров
84
Кузьминых
84
Кузьминых
9
Федоров
5
Зинков
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
5
Зинков
15
Самойлов
84
Гбамбле
84
Гбамбле
15
Самойлов
97
Малахов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
97
Малахов
Остались в запасе
Енисей
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
51
Тимофей Митров
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
1
Сергей Айдаров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Статистика матча Енисей - Шинник
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Захаров
(Казань)
Помощники судьи:
Андрей Филипкин (Екатеринбург)
Дмитрий Лысенко (Благовещенск)
Резервный судья:
Михаил Воробьев (Новосибирск)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
Центральный
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