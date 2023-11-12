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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Шинник
Енисей - Шинник: обзор матча 12 ноября 2023
Енисей
12.11.2023, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Шинник
33'
Е. Иванов
61'
В. Кичин
63'
А. Окладников
12'
И. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Шинник
83'
Пенальти не реализован!
Э. Низамутдинов
Замена
А. Масловский
️️️️
В. Кичин
74'
65'
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
А. Самсонов
ГОЛ! 3:1!
А. Окладников
63'
ГОЛ! 2:1!
В. Кичин
61'
56'
Замена
И. Соколов
️️️️
Д. Самойлов
46'
Замена
А. Семенов
️️️️
Р. Емельянов
ГОЛ! 1:1!
Е. Иванов
33'
28'
Замена
Д. Гузь
️️️️
Н. Котин
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
38
Василий Алейников
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
97
Артем Малахов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
4-1-3-1-1
23
Антипин
13
Бардыбахин
2
Хозин
5
Стежко
2
Кичин
64
Ланин
21
Раздорских
8
Иванов
90
Ломакин
19
Глушков
75
Окладников
3-2-3-1-1
56
Довбня
17
Валиахметов
15
Шадринцев
53
Котин
92
Емельянов
38
Алейников
8
Самсонов
5
Зинков
15
Самойлов
8
Сухомлинов
99
Андреев
2
Кичин
33
Масловский
33
Масловский
2
Кичин
92
Емельянов
28
Семенов
28
Семенов
92
Емельянов
53
Котин
55
Гузь
55
Гузь
53
Котин
15
Самойлов
32
Соколов
32
Соколов
15
Самойлов
8
Самсонов
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
8
Самсонов
Остались в запасе
Енисей
Шинник
22
Дмитрий Ребров
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
95
Денис Вамбольт
ВР
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Остались в запасе
22
Дмитрий Ребров
ВР
38
Евгений Ставер
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Анатолий Немченко
ЦП
70
Данил Капустянский
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
8
Дмитрий Малыхин
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Эдуард Штейнбрехер
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Статистика матча Енисей - Шинник
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Станислав Попков (Петрозаводск)
Федор Валявин (Саратов)
Резервный судья:
Виктор Синяков (Новосибирск)
Делегат:
Руслан Киселев (Томск)
Инспектор:
Сергей Пантелеев (Тула)
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