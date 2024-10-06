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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Енисей
Шинник - Енисей: обзор матча 06 октября 2024
Шинник
06.10.2024, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
45+1'
Б. Загре
88'
Д. Сухомлинов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Енисей
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Сухомлинов
88'
Замена
Е. Синицын
️️️️
З. Федоров
85'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
А. Малахов
84'
Замена
М. Султонов
️️️️
Д. Самойлов
77'
75'
Замена
М. Лайкин
️️️️
Т. Шипунов
74'
Замена
А. Батырев
️️️️
А. Чуканов
Желтая карточка
Д. Самойлов
73'
Замена
Д. Сухомлинов
️️️️
Р. Куль
68'
ГОЛ! 1:0!
Б. Загре
45'
+1
Желтая карточка
Б. Загре
39'
Желтая карточка
Р. Куль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Андреа Чуканов
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
46
Егор Синицын
ОП
8
Данила Сухомлинов
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Енисей
99
Родион Константинов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
6
Амир Батырев
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Айдаров
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
2
Скворцов
38
Алейников
5
Зинков
15
Самойлов
97
Малахов
78
Куль
9
Федоров
3-1-3-3
50
Шамов
25
Эмерсон
3
Цесь
33
Масловский
90
Ломакин
87
Мазурин
7
Чуканов
19
Тихонов
9
Савельев
23
Ушатов
20
Шипунов
9
Федоров
46
Синицын
46
Синицын
9
Федоров
78
Куль
8
Сухомлинов
8
Сухомлинов
78
Куль
15
Самойлов
28
Султонов
28
Султонов
15
Самойлов
97
Малахов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
97
Малахов
Тихонов
12
Ширяев
12
Ширяев
Тихонов
20
Шипунов
83
Лайкин
83
Лайкин
20
Шипунов
7
Чуканов
6
Батырев
6
Батырев
7
Чуканов
Остались в запасе
Шинник
Енисей
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
99
Родион Константинов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
96
Томас Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
13
Даниил Григорьев
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Шинник - Енисей
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
Шинник
Посещаемость:
2512 из 22990 зрителей (10%)
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