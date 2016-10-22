Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Шинник
Енисей - Шинник: обзор матча 22 октября 2016
Енисей
22.10.2016, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
1 : 3
Завершен
Шинник
62'
В. Камеш
38'
В. Сиротов
77'
М. Султонов
89'
П. Евсеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Шинник
90'
+1
Замена
Д. Белов
️️️️
А. Митасов
90'
Замена
К. Троянов
️️️️
М. Земсков
89'
ГОЛ! 1:3!
П. Евсеев
Желтая карточка
А. Малоян
80'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Алиев
80'
77'
ГОЛ! 1:2!
М. Султонов
75'
Замена
А. Ндри
️️️️
Т. Царикаев
Желтая карточка
В. Камеш
70'
69'
Желтая карточка
Т. Царикаев
67'
Замена
М. Султонов
️️️️
М. Лаук
ГОЛ! 1:1!
В. Камеш
62'
58'
Желтая карточка
А. Митасов
Желтая карточка
М. Васильев
54'
41'
Желтая карточка
К. Гоцук
38'
ГОЛ! 0:1!
В. Сиротов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
17
Тарас Царикаев
ОП
9
Артем Митасов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
37
Владислав Сиротов
ПП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Енисей
1
Денис Вавилин
ВР
27
Павел Рожков
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Шинник
22
Илья Лантратов
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
95
Дмитрий Белов
ЦФ
4-1-4-1
1
Опарин
35
Гультяев
23
Васильев
23
Чернов
4
Чичерин
64
Ланин
33
Камеш
90
Ломакин
8
Иванов
10
Алиев
0
Малоян
4-1-3-1-1
16
Яшин
97
Ятченко
24
Гоцук
78
Чистяков
5
Евсеев
17
Царикаев
37
Сиротов
52
Нетфуллин
9
Митасов
10
Лаук
8
Земсков
10
Алиев
32
Козлов
32
Козлов
10
Алиев
9
Митасов
95
Белов
95
Белов
9
Митасов
8
Земсков
79
Троянов
79
Троянов
8
Земсков
10
Лаук
28
Султонов
28
Султонов
10
Лаук
17
Царикаев
2
Ндри
2
Ндри
17
Царикаев
Остались в запасе
Енисей
Шинник
27
Павел Рожков
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Денис Вавилин
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
6
Нивалдо
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
37
Владислав Ослоновский
ЦП
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Денис Вавилин
ВР
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
6
Нивалдо
ЦФ
Остались в запасе
37
Владислав Ослоновский
ЦП
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
22
Илья Лантратов
ВР
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Енисей - Шинник
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Новости команд
Все
Енисей
Шинник
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Игру Первой лиги перенесли на день из-за задержки авиарейса гостевой команды
30 октября
Первая лига России: шансы «Челябинска» и «Шинника» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Первая лига России: шансы «Шинника» и «Спартака Костромы» на победу в матче 15-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+